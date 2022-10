„Este imposibil să scăpăm – ai noștri ne vor împușca”. Cum funcționează „trupele barieră” rusești care împiedică recruții să fugă de pe frontul din Ucraina

O convorbire interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei între un recrut rus și soția sa arată modul de organizare a liniilor trupelor Rusiei pe front și cum funcționează „trupele-barieră” care trebuie să împuște deținuții recrutați dacă încearcă să fugă, relatează Ukrainskaya Pravda și Hotnews.

Potrivit interceptării, deținuții recrutați sunt împușcați de către recruții începători, iar aceștia, la rândul lor, sunt împușcați de trupele obișnuite.

„Condamnații au fost aduși aici dintr-o închisoare. Au fost conduși undeva mai înainte. Și suntem aici ca trupe de barieră: dacă cineva fuge înapoi, îi eliminăm. Așa se procedează aici: adică noi suntem pe a doua linie aici, păzim pe prima, iar în spatele nostru mai este o linie. Nici acolo nu poți fugi. Este imposibil să scăpăm – ai noștri ne vor împușca…” spune recrutul rus.

This intercepted call reveals how defensive lines operate for the Russians: first in the line are convicts guarded by mobiks in the second line, who are in turn guarded by regular forces. pic.twitter.com/suLrU8UZar

