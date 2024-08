Este perioada concediilor! Iată câteva secrete pentru un ten sănătos și strălucitor pe timpul verii

Este perioada concediilor, iar după cum știm vara este anotimpul în care pielea noastră este expusă cel mai intens la soare, temperaturi ridicate și umiditate crescută. Pentru a ne menține tenul sănătos și strălucitor, este esențial să adoptăm o rutină de îngrijire adecvată. În acest articol, vom explora alături de Emanuela Gheorghiță, fondatoarea Cosmetrice, câteva sfaturi utile pentru protejarea tenului vara. Ce produse nu trebuie să lipsească din rutina noastră, ce produs este considerat periculos pe timpul verii, precum și ce tratamente faciale ne sunt recomandate după expunerea la soare.

Ce produse nu trebuie să lipsească din rutina noastră pe timpul verii? Emanuela Gheorghiță: „Pe timpul verii, este esențial să includem în rutina noastră de îngrijire a pielii câteva produse cheie. Crema de protecție solară cu un factor de protecție minim de SPF 30 nu trebuie să lipsească. Aceasta ajută la protejarea pielii împotriva radiațiilor UV dăunătoare, care pot duce la arsuri, îmbătrânire prematură și riscuri crescute de cancer de piele. Aplicarea trebuie făcută regulat, la fiecare două ore, mai ales după ce am înotat sau am transpirat intens. Un alt pas important este folosirea de antioxidanți, pentru a combate stresul oxidativ cauzat de expunerea la soare. Poți alege o cremă sau un ser antioxidant, iar Intense Lift Cremă pentru față Cosmetrice este o alegere excelentă. Această cremă combină beneficiile unui ser și ale unei creme hidratante, oferind atât protecție antioxidantă, cât și un efect de lifting și hidratare profundă. Este ideal să o aplici după ce ai curățat fața cu un demachiant blând si cleanser bland sa folosesti un toner ca Intense Lift Tonic Mist Activator Cosmetrice, care ajută la pregătirea pielii pentru hidratare și la îmbunătățirea absorbției produselor ulterioare, cum ar fi Intense Lift Cremă pentru față Cosmetrice”. Există un produs periculos de utilizat pe timpul verii? Emanuela Gheorghiță: „Un produs considerat periculos pe timpul verii este parfumul aplicat direct pe piele, deoarece poate cauza fotosensibilitate, ducând la iritații sau hiperpigmentare. De asemenea, uleiurile esențiale fototoxice, precum cele de bergamotă, lămâie și lime, ar trebui evitate sau utilizate cu precauție, deoarece pot provoca reacții similare”.

Pot folosi produse exfoliante și retinoizi? Emanuela Gheorghiță: „În ceea ce privește utilizarea exfolianților și retinoizilor, acestea pot fi folosite, dar cu precauție. Exfolianții chimici blânzi, cum ar fi cei pe bază de acid lactic sau mandelic, sunt mai potriviți, dar ar trebui folosiți doar de 1-2 ori pe săptămână și de preferință seara, pentru a minimiza riscul de iritație. Dacă preferi o alternativă la retinoizi, poți opta pentru produse cu bakuchiol, un ingredient cu efecte similare care nu sensibilizează pielea la soare. Intense Lift Cremă pentru față Cosmetrice conține ingrediente active care pot înlocui serurile cu retinoizi, oferind un efect de întinerire fără riscuri asociate sensibilității la soare”. Cât de important este factorul SFP? Emanuela Gheorghiță: „Factorul SPF este crucial pentru protecția împotriva radiațiilor UVB, responsabile de arsurile solare și îmbătrânirea prematură”.

Alegerea unui anumit SPF afectează durata protecției solare asupra pielii? Emanuela Gheorghiță: „Alegerea unui SPF mai mare nu prelungește durata de protecție, ci doar intensitatea. De exemplu, SPF 30 blochează aproximativ 97% din radiațiile UVB, iar SPF 50 blochează aproximativ 98%. Indiferent de SPF, reaplicarea la fiecare două ore este esențială pentru menținerea protecției”. Cum alegi protecția solară ? Emanuela Gheorghiță: „Alegerea unei protecții solare eficiente depinde de tipul tău de piele. Pentru pielea grasă, alege o formulă matifiantă, iar pentru pielea uscată, o formulă hidratantă. În cazul în care desfășori activități în apă, asigură-te că protecția solară este rezistentă la apă”. Îngrijirea pielii după expunerea la soare Emanuela Gheorghiță: „După expunerea la soare, chiar dacă ai folosit produse cu protecție solară, este important să îți îngrijești pielea pentru a repara eventualele daune. Recomand folosirea gelului de aloe vera, panthenolului, bisabololului si niacinamidei pentru a calma și hidrata pielea. Intense Lift Crema pentru față Cosmetrice poate fi utilizată și pentru refacerea pielii datorită ingredientelor sale reparatoare. Pentru corp, crema reparatoare ca Firm Up este ideala pentru a restabili hidratarea și a calma pielea după expunerea la soare. Aceste produse sunt formulate pentru a proteja bariera pielii și a oferi confort și hidratare intensă”. Chiar dacă am folosit produse cu factor de protecție solară, după fiecare expunere la soare, pielea are nevoie să fie reparată. Ce tratamente faciale recomandați? Emanuela Gheorghiță: „Aceste practici ajută la menținerea unui ten sănătos și radiant pe parcursul verii, protejându-l de efectele dăunătoare ale soarelui. Consultarea unui dermatolog pentru recomandări personalizate este întotdeauna o idee bună, mai ales dacă ai pielea sensibilă sau anumite condiții medicale ale pielii”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!