Este singura armă de acest fel existentă în prezent

Rusia a organizat un exercițiu militar public care a implicat o rachetă aer-aer R-33 cu capacitate nucleară. Rachetele aer-aer cu armament nuclear au fost produse în timpul Războiului Rece, dar au căzut în dizgrație pe măsură ce alte versiuni de rachete au devenit mai precise.

Forțele aeriene ale Rusiei au organizat recent un exercițiu nuclear care a inclus singura rachetă aer-aer cu capacitate nucleară existentă în prezent. Racheta Vympel R-33S a fost dezvoltată pentru a distruge bombardierele americane cu o explozie nucleară. Afișarea rachetelor – utile doar într-un scenariu de război nuclear – a reprezentat o demonstrație de forță a Rusiei, amintind lumii că, în ciuda incapacității sale de a învinge Ucraina, este încă o putere de luat în considerare.

Racheta a fost prezentată într-un videoclip postat pe contul Telegram al Ministerului rus al Apărării. Prima jumătate a videoclipului prezintă o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune Iskander-M – un sistem de rachete cu dublă capacitate nucleară și convențională. A doua jumătate a videoclipului arată interceptoare MiG-31 „Foxhound” care transportă o încărcătură utilă neclară pe centrul fuselajului.

Evenimentul de formare este descris ca un „exercițiu de forțe nucleare non-strategice” – armele nucleare non-strategice sunt arme cu un randament exploziv scăzut, concepute pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă sau în afara unui scenariu de război nuclear total. În armata rusă, armele nucleare sunt descrise folosind eufemismul „spetsyalnava”, sau speciale. „Muniția specială de antrenament” este o referire la o armă nucleară.

Videoclipul este neobișnuit prin faptul că rachetele R-33S sunt afișate în mod clar. Înregistrarea video arată un pilot de MiG-31 care își inspectează trenul de aterizare, cu racheta parțial vizibilă în fundal. În filmarea următoare, patru avioane de luptă MiG-31, fiecare înarmat cu patru rachete neclare, decolează de pe un aerodrom nespecificat. În ciuda neclarității, identitatea rachetelor este evidentă – R-33S este singura rachetă aer-aer din lume care mai este înarmată cu un focos nuclear, iar MiG-31 este singurul avion din lume care o poate transporta.

Racheta R-33S, cunoscută în Rusia și sub numele de Izedeliye 520 ( +, a fost dezvoltată de Vympel Design Bureau. Numele de cod NATO pentru rachetă este AA-9 „Amos”. Racheta este un derivat al R-33 – o rachetă aer-aer armată convențional. R-33 are 13 picioare și 7 inci lungime, 15 inci lățime, cântărește mai mult de o jumătate de tonă și transportă un focos exploziv de 104 lire. R-33S are aceleași dimensiuni, dar dispune de un focos nuclear și de o configurație redesenată a aripilor pentru a ține cont de focosul mai greu. Acesta are o rază maximă de acțiune de 87 de mile.

„Amos” a fost conceput pentru a completa MiG-31 în rolul său de interceptor cu rază lungă de acțiune. MiG-31 a fost conceput pentru a apăra spațiul aerian sovietic de aeronave precum avionul de recunoaștere strategică SR-71 Blackbird, bombardierul B-52 Stratofortress și bombardierul B-1B Lancer. A fost, de asemenea, cuplat cu sistemul radar Zaslon al MiG, conceput pentru a ataca rachete de croazieră cu vârful nuclear care zboară la joasă înălțime. Fiecare MiG-31 poate transporta până la patru rachete R-33 și, probabil, același număr de rachete R-33S.

De ce acum?

Ultima rachetă R-33S a ieșit de pe liniile de asamblare în 1995, iar de atunci racheta a fost rar (dacă a fost vreodată) văzută. Este în mare parte o relicvă a Războiului Rece și nu a fost lansată nicio rachetă de înlocuire – cel puțin, nu una cu un focos nuclear. Întrebarea este de ce forțele aerospațiale ruse ar alege să le desfășoare literalmente pe o remorcă, pentru ca toată lumea să le vadă, 29 de ani mai târziu.

Cel mai evident motiv este o demonstrație a puterii rusești (indiferent cât de utilă este în cele din urmă această putere). Forțele armate ale Rusiei au fost afectate nu numai în ceea ce privește oamenii și materialele pierdute, ci și în ceea ce privește reputația. Slăbită și distrasă de războiul din Ucraina, capacitatea Rusiei de a-și păstra teritoriul ar fi pusă serios la îndoială dacă restul lumii i-ar declara brusc război, așa cum a făcut cu Ucraina.

Una dintre puținele forțe neatinse din armata rusă este arsenalul nuclear. Rusia s-a bazat foarte mult pe arsenalul său nuclear în anii 1990 și 2000 pentru a-și garanta apărarea teritorială – chiar dacă restul țării era slab din punct de vedere militar, politic și economic. Armele nucleare ale Rusiei nu au fost desfășurate în Ucraina și, spre deosebire de restul forțelor armate ruse, au încă o alură aproape mitică de putere.

Nu este foarte clar de ce Rusia a scos acum la iveală arsenalul său R-33S. Ar putea fi un semnal că Rusia își rezervă dreptul de a ataca noua flotă ucraineană de avioane de luptă F-16 cu rachete nucleare aer-aer – exercițiul a avut loc parțial în districtul militar sudic de la granița cu Ucraina. Rusia a avertizat că dotarea inamicului său cu avioane de luptă moderne ar fi o „linie roșie” care nu ar trebui depășită. Cu toate acestea, a flutura arme nucleare și a le folosi sunt două lucruri diferite, iar Rusia pare în continuare să nu fie dispusă să treacă pragul nuclear.