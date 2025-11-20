VIDEO: Ceartă la ședința Consiliului Raional Florești: Părinții se opun închiderii a cinci școli

O ședință a Consiliului Raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind închiderea a cinci instituții de învățământ din localitățile raionului. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au venit la ședință pentru a-și exprima dezacordul.

Mai mulți părinți au luat cuvântul și au cerut autorităților să renunțe la planurile de optimizare a rețelei școlare. Unii dintre ei, cu lacrimi în ochi, au criticat economiile făcute în detrimentul copiilor.

„Vă este rușine? Economisiți pe seama copiilor! Împărțiți mii de lei pentru tichete, dar pentru copii nu sunt bani? Nu aveți resurse pentru viitorul lor?”, a spus una dintre mame.

Alți părinți au atras atenția asupra problemelor practice pe care le-ar genera închiderea școlilor, menționând distanțele mari pe care elevii ar trebui să le parcurgă zilnic.

„Până în Florești sunt 25 de kilometri. Copiii vor face o oră dimineața pe drum și încă o oră după-amiaza. Această decizie nu este în interesul lor”, a afirmat un părinte.

O femeie a povestit că are trei copii și o mamă imobilizată la pat, subliniind că relocarea elevilor ar pune familia într-o situație imposibilă: „Dacă vreți, scoateți-mă în cătușe, eu de aici nu plec”.

Sursa citată menționează că, pentru menținerea ordinii publice, în clădire a fost prezent un număr mare de polițiști.