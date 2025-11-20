Serviciul Vamal, după cazul de trafic de armament la PTF Albița: Suspiciunile au venit de la noi. Am colaborat cu partea română

În urma informațiilor apărute în spațiul public privind camionul suspect descoperit în punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale. Instituția anunță că suspiciunile inițiale au fost semnalate de un funcționar vamal moldovean, care a informat imediat colegii din cadrul autorității vamale române.

Potrivit Serviciului Vamal, în baza acestor indicii comune a fost decisă scanarea mijlocului de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, operațiune efectuată de partea română în conformitate cu procedurile de control coordonat de la frontiera moldo-română.

Ca urmare a constatărilor, în Republica Moldova a fost inițiată urmărirea penală, iar cazul este examinat de autoritățile competente în domeniul securității.

Serviciul Vamal anunță că oferă întregul suport organelor de anchetă și menține o comunicare permanentă cu instituțiile române implicate.

Din cauza caracterului investigației, Serviciul Vamal precizează că nu pot fi oferite informații suplimentare la această etapă, pentru a nu compromite măsurile procesuale sau acțiunile legate de securitatea națională.

Incidentul s-a produs în punctul de trecere Albița–Leușeni, în jurul orei 01:30, atunci când un cetățean al Republicii Moldova a ajuns în vamă la volanul unui camion cu remorcă de tip container. Potrivit presei române, șoferul ar fi declarat că transporta „elemente metalice”.