Europarlamentarul Siegfried Vasile Mureșan, liantul dintre Băsescu și Vlad Plahotniuc

Europarlamentarul Siegfried Vasile Mureșan, promovat în politica europeană printr-o rețea de conexiuni controversate, este din nou în atenția publică după ce tot mai multe voci îl acuză de implicare în acte grave de corupție și aranjamente de culise.

Fost angajat al firmei de lobby „Șerban & Mușneci” și bursier al Parlamentului Germaniei, Mureșan și-a făcut intrarea în Parlamentul European pe filiera Partidului Popular European (PPE), fiind rapid remarcat ca omul de încredere al lui Traian Băsescu la Bruxelles. Surse politice susțin că el era cel care „aranja” locuri privilegiate pentru fostul președinte la reuniunile PPE.

De-a lungul carierei, Mureșan a gravitat în jurul unor personaje-cheie precum Monica Macovei, Elena Băsescu și Elena Udrea. Promovarea sa pe locul II pe lista europarlamentarilor PMP din 2014 a venit în urma presiunilor făcute de Băsescu și Udrea, ceea ce a stârnit scandaluri interne. Ulterior, acuzațiile privind finanțarea campaniei sale cu bani proveniți din dosarul „Microsoft” – prin Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti” – au ridicat semne de întrebare privind integritatea traseului său politic. Alina Mungiu Pippidi, dar și alți foști lideri politici, au confirmat public suspiciunile de finanțare ilegală.

Ca raportor pentru Republica Moldova, Mureșan a devenit liantul dintre Băsescu și oligarhul Vlad Plahotniuc, consolidând imaginea unui politician prins în plasa intereselor obscure din regiune. Trecerea sa la PNL în 2018, după o întrevedere cu Klaus Iohannis, a fost însoțită de noi tensiuni: Băsescu l-ar fi scuipat la despărțire, iar Cristian Preda l-a acuzat direct de excluderea sa din PPE.

Deși vehiculat la un moment dat pentru funcția de ministru de Finanțe în guvernările liberale, Iohannis nu l-a acceptat, reproșându-i atacurile din campania din 2014. Cu toate acestea, apropierea sa de PPE pe filiera germană i-a adus două mandate de vicepreședinte al grupului europarlamentar și o poziție de vicepreședinte al partidului european.

Astăzi, Mureșan trăiește în Belgia, unde deține casă și terenuri, în timp ce trecutul său politic rămâne umbrit de acuzațiile de corupție și de imaginea unui personaj care și-a clădit cariera prin relații obscure, trădări și scandaluri.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan rămâne, astfel, un exemplu al felului în care rețelele de putere, lobby-ul și interesele de culise pot transforma un politician obscur într-un nume de prim rang la Bruxelles – însă cu un dosar moral extrem de fragil.