EuroPravda: „Lichidarea Moldovei” sau plan de aderare la UE? De ce Sandu a vorbit despre unirea cu România

Luni, în Moldova a avut loc un mic cutremur politic. A fost provocat de un interviu acordat de Maia Sandu popularului podcast britanic de pe YouTube „The Rest Is Politics”. În discuția cu jurnaliștii, președinta Republicii Moldova s-a pronunțat pe neașteptate și deschis în favoarea unirii statului său cu România, declarând că, dacă ar avea loc un referendum, ea însăși ar vota „pentru”, și și-a explicat poziția.

O parte dintre politicienii putiniști au reacționat cu furie la adresa președintei. Alții au sărit în apărarea ei. Iar pentru alegătorii de rând, această poveste nu a făcut decât să confirme ceea ce gândeau despre Sandu înainte. Atât susținătorii, cât și oponenții șefei statului și-au întărit mai degrabă convingerile, decât să le schimbe.

La prima vedere, dacă nu ținem cont de context, declarația lui Sandu poate părea ciudată și nepotrivită. Ea este președinta unui stat independent. Alte state și națiuni depun mari eforturi pentru a-și dobândi și păstra independența, pe când Sandu declară public că își dorește să renunțe la independența Moldovei.

Totuși, dacă luăm în calcul istoria Moldovei, motivele de uimire se reduc.

De fapt, în Moldova ideea unirii cu România este un curent politic pe deplin legal. La fiecare alegeri există partide care declară public sprijin pentru „unire” – adică formarea unui stat comun. Nu toți sunt de acord cu această idee, dar nimeni nu contestă legalitatea ei – deși, în practică, ar însemna încheierea perioadei de statalitate moldovenească.

Să revenim însă la declarația lui Sandu despre unirea cu România. Ce înseamnă aceasta?

Putem spune că Moldova, sub actuala președintă, a ales un curs spre unire?

Este realist să se ajungă la asta în practică și ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile să se schimbe?

Susțin societățile din Moldova și România o asemenea posibilitate?

Răspundem la aceste întrebări în articol.

Ce este „unirea” și de ce Sandu nu apără independența Moldovei

În declarația Maiei Sandu din interviu nu a existat nicio ambiguitate. Ea a spus că susține alipirea Republicii Moldova la România și, dacă ar avea această posibilitate, ar vota pentru. „Dacă vom avea un referendum, voi vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta, explicând pe scurt contextul poziției sale (la care vom reveni mai târziu).

Chiar la finalul interviului, discutând între ei după încheiere, autorii podcastului nu și-au ascuns uimirea față de ceea ce au auzit. „Toți, literalmente toți de aici ne-au spus înainte de interviu că ea nu va vorbi despre unirea cu România. Iar ea a spus asta absolut direct”, a remarcat Alastair Campbell, jurnalist și fost purtător de cuvânt al premierului britanic.

„Și este atât de ciudat”, a fost de acord celălalt prezentator, jurnalist și fost oficial, Rory Stewart. „Pentru că dacă ești liderul unui stat, chiar și din motive egoiste, nu ai susține într-un referendum alipirea țării tale la un stat vecin!”

Și într-adevăr, formal vorbim despre un scenariu în care Moldova își pierde independența.

Atunci de ce Sandu îl susține?

Și de ce sunt, în general, legale mișcările politice orientate spre lichidarea statalității?

După cum s-a menționat, explicația-cheie stă în istoria Moldovei.

Iar aceasta este atât de diferită de istoria noastră, încât evaluarea proceselor din Moldova după criterii ucrainene ar fi greșită din start.

Un exemplu elocvent sunt evenimentele din 2023, când parlamentul Moldovei (din nou, cu sprijinul Maiei Sandu) a eliminat din Constituție toate mențiunile despre „limba moldovenească”, înlocuindu-le cu „limba română”. Atunci „EuroPravda” explica în detaliu că motivul acestor schimbări este simplu: în realitate, „limba moldovenească” nu există.

Este un termen introdus artificial în Uniunea Sovietică, pe vremea lui Stalin, pentru a diviza națiunea română în două și a crea o identitate artificială pentru partea României ocupată de URSS. Iar această ocupație a fost relativ „recentă”: teritoriul Basarabiei a fost anexat de Moscova în 1939, în urma Pactului Molotov-Ribbentrop. După cel de-al Doilea Război Mondial, URSS a creat pe aceste pământuri Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.

Aceasta este o prezentare foarte simplificată a proceselor care au precedat formarea Republicii Moldova în forma actuală. Dar este suficientă pentru a explica de ce, pentru mulți din Moldova, posibilitatea unirii cu România este percepută complet diferit.

Pentru susținătorii unirii, nu este o lichidare a independenței, ci o revenire la propriul stat și o restabilire a dreptății istorice. Și astfel de oameni sunt mulți în Moldova. Mai ales în perioada prăbușirii URSS.

Despre asta a vorbit Maia Sandu și cu jurnaliștii britanici.

„La sfârșitul anilor ’80, când regimul sovietic nu mai era atât de puternic, în Moldova a apărut o mișcare națională care ne-a condus spre independență. Și, desigur, existau discuții despre reunirea cu România”, a explicat ea.

Maia Sandu a fost mereu pentru unire. Doar că nu întotdeauna public

Declarația președintei a stârnit, previzibil, reacții furioase din partea opoziției pro-ruse moldovenești.

Partidul Socialiștilor din Moldova a cerut oficial demisia Maiei Sandu din funcția de președinte, afirmând că prezența ei în fruntea statului este „o amenințare la existența Moldovei”. Socialiștii subliniază că nu ar fi vorba de unire, ci de „lichidarea Republicii Moldova”. Liderul lor, fostul președinte pro-rus Igor Dodon, a declarat că nu are dubii că Sandu spunea adevărul și că vrea cu adevărat unirea cu România – iar în versiunea lui, pentru ca apoi să conducă România.

Aceste indignări ale forțelor pro-ruse nu vor avea un impact real. Le lipsesc pârghiile pentru a iniția un impeachment sau o procedură similară.

În plus, declarația lui Sandu nu a fost cu adevărat o senzație.

Pentru alegătorii din Moldova nu este un secret că ea nu este o adversară a unirii.

În 2016, când Maia Sandu a candidat pentru prima dată (fără succes atunci) la președinție, ea a spus o dată în timpul dezbaterilor televizate aproape același lucru ca acum – că ar fi gata să susțină unirea la referendum. Atunci forțele pro-ruse conduse de Dodon au făcut din nou scandal și au folosit afirmația ca atac împotriva ei.

Acum nouă ani, Sandu a învățat lecția și a intrat într-un „regim de tăcere” pe acest subiect, dar a rămas susținătoare a dezvoltării identității românești (inclusiv în privința eliminării termenului artificial „limba moldovenească”).

Electoratul a înțeles asta foarte bine – de aceea alegătorii care susțin unirea cu România formează de obicei nucleul sprijinului pentru Sandu la alegerile prezidențiale. Contează ce face Sandu și ce politică promovează, nu cât de des vorbește despre unire în interviuri.

Totuși, o schimbare a avut loc. Maia Sandu, care ani la rând a evitat declarațiile pe acest subiect, a decis să rupă tăcerea și să vorbească public. Tocmai asta a devenit motiv de critică din partea moldovenilor moderați – de exemplu, diplomatul și istoricul Alexei Tulbure a subliniat: „Una e să faci declarații înainte să devii șef al statului, și cu totul altceva e să le faci ca președinte în funcție”.

De ce a decis Sandu să facă acest pas?

Există două versiuni cele mai realiste.

În primul rând, asupra ei nu mai planează „sabia lui Damocles” a unor noi alegeri.

Ea este la al doilea mandat și, potrivit Constituției, nu mai poate fi aleasă din nou președintă a Moldovei. Iar partidul ei tocmai a câștigat alegerile parlamentare. Urmează câțiva ani de pauză electorală, când un lider de stat are cea mai bună oportunitate de a-și construi moștenirea politică, locul în manualele de istorie.

Este posibil ca, în viziunea ei, acest rol istoric să includă și posibilitatea unirii (despre asta – mai departe în articol).

În al doilea rând, scena politică din Moldova (și din România) s-a schimbat brusc în ultimul an – un an și jumătate. Chiar dacă Sandu nu va mai candida la președinție, ea probabil intenționează să rămână în politică. Iar partidul ei – cu atât mai mult.

În Moldova, încă de la începutul anilor ’90 există mulți politicieni care susțin public unirea, dar până acum niciunul dintre ei, în afară de Sandu, nu a reușit să ajungă în „liga mare” a politicii moldovenești. Unii au un trecut scandalos, alții nu au carismă, alții nu au reușit să organizeze un partid eficient. În consecință, pentru alegătorii unioniști, președinta actuală și partidul ei PAS au fost mult timp o alegere aproape fără alternativă.

Dar acele vremuri au trecut.

Pe fondul creșterii în România a partidelor populiste de extremă dreapta (adesea cu „urmă” rusă sau finanțare rusească), procese similare au ajuns și în Moldova. O surpriză a ultimelor alegeri parlamentare a fost, de exemplu, partidul unionist „Democrația Acasă”, al cărui lider, Vasile Costiuc, era cunoscut în trecut pentru contactele sale cu FSB. Dar acum Costiuc, care s-a dovedit un bun orator, populist și tik-toker, ia electoratul tradițional al lui Sandu și la aceste alegeri a obținut 5,6% din voturi.

În noua realitate, pentru Sandu nu mai este suficient doar faptul că alegătorii știu din experiența trecută cum se raportează ea la România. Cu noile forțe ultra-drepte trebuie să concurezi, iar asta nu se poate face în tăcere.

Deci, Moldova se pregătește să se unească cu România?

Când Maia Sandu le povestea jurnaliștilor britanici despre creșterea conștiinței naționale la finalul anilor ’80 și începutul anilor ’90, a recunoscut că presupunerea ei că atunci ideea unirii Moldovei cu România avea sprijin mare nu are o bază reală. Nu existau măsurători credibile ale opiniei publice. Nu s-a organizat un referendum pe acest subiect.

Redacția adaugă: există motive serioase să ne îndoim că în Moldova post-sovietică, și cu atât mai mult în Moldova sovietică, o astfel de unire ar fi avut susținerea majorității.

Deși până în 1939 cea mai mare parte a teritoriului RSS Moldovenești făcuse parte din România, în 50 de ani societatea s-a schimbat. Ruptura culturală, valorică, etnică și lingvistică dintre fosta RSS Moldovenească – care a trecut printr-o rusificare dură și înlocuirea populației – și teritoriile aproape monoetnice ale României de peste Prut a ajuns atât de mare încât unirea ar fi o provocare foarte dificilă.

Trebuie adăugată și propaganda sovietică, care a creat în Moldova o imagine ostilă față de români (mai târziu, în timpul războiului din Transnistria, armata rusă a folosit acest lucru cu abilitate, construindu-și imaginea de „apărător”, deși era ocupant).

Și, în final: în acea perioadă, România săracă, abia ieșită din dictatura lui Ceaușescu, nu era o opțiune foarte atractivă pentru locuitorii Chișinăului, Bălțiului, și cu atât mai mult ai Tiraspolului, care nu aveau o legătură istorică cu România sau nu o considerau suficient argument.

Astăzi, situația s-a schimbat radical.

România este stat membru al UE. Nivelul de trai este mult mai ridicat decât în Moldova.

Tabloul lingvistic și etnic din Moldova este complet diferit față de 1991. Rusificarea a rămas în trecut. Și, deși în partea controlată de guvern se mai găsesc oameni care nu înțeleg româna, acest lucru este mai degrabă o excepție sau un fenomen regional – ca în Găgăuzia. La începutul independenței, situația era inversă.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne facem iluzii.

Nu există nici acum o susținere majoritară pentru unire în rândul moldovenilor. Maia Sandu a recunoscut acest lucru în interviul pentru britanici. Și spunând că ea personal ar susține unirea, a adăugat imediat că la nivel național nu există această perspectivă. „Dar ca președinte al Moldovei înțeleg, ținând cont de sondaje, că astăzi majoritatea oamenilor nu susțin unirea Moldovei cu România”, a subliniat ea.

Și într-adevăr, deși sprijinul pentru unire în Moldova este în ultimii ani la un nivel istoric ridicat, chiar și la vârf abia ajunge la 40% (iar acum este ceva mai mic). Este un procent ridicat și s-ar putea discuta dacă este posibil să convingi oamenii și să ajungi la 50%. Sociologii presupun că, din cauza polarizării societății moldovenești, acest procent este aproape de un plafon, dar nici acesta nu este definitiv. Opinia publică se poate schimba. Mai ales în lumea tulbure de azi.

Dar chiar dacă 51% dintre cetățenii Moldovei ar susține unirea, rămâne o altă problemă: sprijinul este foarte neuniform. E ridicat în centru și vest, dar scăzut în sud și nord.

Mai există și factorul autonomiei găgăuze, unde există puternice sentimente anti-românești (formate, da, de propaganda rusă), iar legislația prevede dreptul găgăuzilor la autodeterminare în cazul pierderii independenței Moldovei (acest lucru a fost introdus la începutul anilor ’90 tocmai în contextul posibilei uniri). Și mai există factorul Transnistriei, care poate accepta reintegrarea în Moldova, dar nu e sigur că ar accepta reintegrarea în România.

Și, apropo, nu există certitudine nici că România ar fi de acord cu acest pas – acolo opinia publică oscilează între „da” și „nu”.

Toate acestea fac incertă ideea unui referendum despre unire – și mai ales a unuia care să nu provoace probleme profunde într-o societate moldovenească deja divizată.

„Varianta de rezervă” a integrării europene a Moldovei

Dacă autoritățile Moldovei conștientizează problemele descrise, atunci de ce să vorbească despre o unire care nu se va întâmpla?

Răspunsul este simplu, iar Maia Sandu, în același interviu, a condus publicul exact spre el.

Explicând că nu vede acum șanse pentru un referendum de succes, președinta a adăugat că există un alt tip de integrare care are sprijin. Și tocmai spre acesta se orientează.

Mai întâi, Sandu a încercat să convingă că scopul ei nu este „unirea cu orice preț”.

Scopul este păstrarea stabilității Moldovei. Iar unirea cu România este una dintre căile de a atinge acest lucru.

Inclusiv în condițiile unei amenințări ruse constante.

„Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în jurul Moldovei. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Pentru o țară mică precum Moldova devine tot mai greu să supraviețuiască drept stat democratic și suveran și să reziste presiunilor”, a explicat ea. Însă, pe lângă unirea cu România, Moldova are și posibilitatea de a adera la Uniunea Europeană.

„Majoritatea oamenilor susțin integrarea în UE și asta urmărim, fiindcă este un obiectiv mai realist și ne va ajuta să supraviețuim ca democrație”, a explicat ea.

Această dihotomie – „ori mergem spre UE, ori spre România” – adaugă încă o posibilă dimensiune logicii din spatele interviului surprinzător de sincer al lui Sandu.

În prezent, Chișinăul își propune public să încheie negocierile cu UE până în 2028 și să adere la UE nu mai târziu de 2030. Această poziție este susținută și de Bruxelles, însă pe drum există mai multe obstacole. Unul dintre ele, din perspectiva Chișinăului, este incertitudinea legată de Ucraina. Moldova ar dori ca războiul să se încheie cât mai repede; ca Rusia să fie alungată din Transnistria; și ca Kievul și Chișinăul să semneze împreună tratatele de aderare și să finalizeze procesul.

Dar Chișinăul nu are nicio garanție că lucrurile se vor desfășura astfel.

Este posibil și un scenariu negativ: Rusia își va continua agresiunea an după an. Iar veto-ul Ungariei va continua să blocheze și drumul Moldovei.

În acest caz, Moldova are un plan B, avertizează Sandu – integrarea europeană după „scenariul german”: aderarea simultană la UE și NATO, prin unirea cu România.

Acest plan este dificil. Este incert. Poartă riscuri, inclusiv destabilizare. Dar dacă UE nu va fi pregătită pentru calea „simplă” de integrare, atunci acest scenariu poate deveni singura opțiune.

Și se potrivește perfect cu logica prin care Maia Sandu își construiește moștenirea politică – o pagină în istoria Moldovei. Sau a României.