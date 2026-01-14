Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la spioni ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie.

Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost racolat de reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, acționând în scopul realizării sarcinilor primite de la cetățeanul rus Iurii Gudilin, ar fi avut „legături directe cu Ion Ceban și Igor Dodon”, dar și „acces liber la Primăria municipiului Chișinău”.

Mai mulți cetățeni ai F. Ruse, care au fost incluși pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei SUA, aveau rol de „polit-tehnologi ai unui partid care încă nu exista pentru Ion Ceban”, iar o parte din banii pentru care Cuculescu a fost recrutat să-i aducă în R. Moldova din Rusia, a reprezentat „salarii pentru persoane din Primăria Chișinău”.

Ceban a infirmat toate aceste momente și a declarat că nu are „nicio legătură, sub niciun context și în nicio situație”.

În hotărârea instanței se arată că Denis Cuculescu a fost recrutat de cetățeanul R. Moldova, Nidjat Askerov, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Sarcina primită a fost identificarea unui canal sigur prin care banii proveniți din Rusia să poată ajunge în R. Moldova, evitând sistemul bancar.

Astfel, Cuculescu s-a aflat în centrul unei rețele coordonate de persoane afiliate Kremlinului, primind criptomonede, convertindu-le în numerar și organizând ulterior transferuri pentru „achitarea unor remunerări sub formă de salarii”, care, potrivit martorilor, erau destinate angajaților Primăriei.

Veaceslav Dubenco, unul dintre martori, care a fost instigat să întreprindă acțiuni ce urmăreau incitarea populației împotriva refugiaților din Ucraina, a povestit instanței despre relațiile sale cu Denis Cuculescu și despre episoadele din Odesa, unde văzuse cum acesta ridica bani cash, relatând că Cuculescu i-ar fi spus că „banii aparțin rușilor”. Totodată, Cuculescu i-a vorbit despre „o persoană foarte influentă, Nidjat Askerov, care ar avea legături directe cu Ion Ceban și Igor Dodon, acces liber la Primăria municipiului Chișinău și influență la nivel diplomatic”.

„Cuculescu Denis a afirmat că banii aparțin rușilor și că trebuie folosiți pentru a „închide niște întrebări” (…) Ulterior, Denis Cuculescu a spus că Nidjat Askerov este „prost”, afirmând că banii reprezintă salarii pentru persoane din Primăria Chișinău și că Askerov cheltuie ușor bani străini”, se arată în sentință.

Un alt martor audiat în instanță, Hacico Nicolai, a relatat despre Nidjat Askerov și relațiile acestuia cu persoane influente de la Kremlin și politicieni din R. Moldova, precum Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, și Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Potrivit martorului, Askerov a participat la alegerile prezidențiale din R. Moldova în calitate de susținător al lui Igor Dodon. În acea perioadă, Askerov a început să comunice cu persoane politice din Federația Rusă, și anume Iurii Gudilin și Olga Grag. Însă, după ce Dodon a pierdut alegerile, Askerov a început să-i ofere sprijin lui Ion Ceban.

„Deși Igor Dodon a pierdut alegerile, Nigeat Askerov a fost cooptat în echipă și a început să lucreze cu Ion Ceban. Nigeat Askerov a participat la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, ocupându-se de colectarea informațiilor, analiză și ideologie, primind salariu direct de la persoane din Federația Rusă. După victoria lui Ion Ceban, Nigeat Askerov a comunicat că salariul său, de aproximativ 3.000 de euro lunar, a fost majorat”, a menționat martorul Hacico Nicolai.

De asemenea, martorul Hacico Nicolai, audiat în cadrul ședințelor de judecată, a declarat că Askerov „deține materiale compromițătoare despre Ion Ceban, Igor Dodon” și alte persoane din scena politică moldovenească.

„La finele anului 2022, Nidjat avea probleme cu rușii și cu primăria și i-a comunicat că, dacă va fi înlăturat, deține materiale compromițătoare despre Ion Ceban, Igor Dodon, Vadim Batrîncea și alte persoane din acest anturaj… Nigeat Askerov spunea că persoanele respective sunt polit-tehnologi ai unui partid care încă nu exista pentru Ion Ceban. Olga Grag răspundea de ideologia partidului, iar Iurii Gudilin răspundea de aspectele organizatorice și de afaceri”, se atestă în hotărârea instanței.

În 2022, Iurii Gudilin și Olga Grag au fost puși pe lista sancțiunilor a Departamentului Trezoreriei SUA, pentru că „au adus prejudicii grave R. Moldova și cetățenilor ei”.

Hacico Nicolai afirmă că „acești polit-tehnologi consultau Partidul Socialist și pe Ion Ceban până la apariția partidului MAN”.

Ziarul de Gardă a încercat să-l conecteze pe Igor Dodon pentru o reacție, însă telefonul era deconectat. Totodată, l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al Primăriei, Vasile Chirilescu, cerând o reacție din partea primarului capitalei, Ion Ceban, referitor la aceste declarații din instanță. Odată explicat cazul, nu s-a mai răspuns la mesaje, iar câteva ore mai târziu, Ceban a publicat pe rețelele sociale o declarație.

„În legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că unele persoane, martori în nu știu care dosare, au declarat sau au pomenit numele meu într-un context sau altul, infirm toate aceste momente și nu am nicio legătură, sub niciun context și în nicio situație”, se arată în mesajul lui Ion Ceban postat pe rețelele sociale.

Pe 30 decembrie 2021, la doi ani după ce Ion Ceban a fost ales pentru prima oară primar al capitalei cu susținerea PSRM, Ion Ceban anunța de la tribuna Primăriei Chișinău că părăsește socialiștii și că lansează MAN, care, potrivit lui, „va fi o alternativă a actualei guvernări”. Pe 23 august 2022, tot de la tribuna municipalității, Ceban a anunțat transformarea MAN în partid politic.

În perioada celui de-al doilea mandat de primar, Ceban și-a schimbat retorica, devenind proeuropean. Însă, deși în spațiul public declara că a devenit susținător al integrării europene, un document elaborat de Statele Unite ale Americii, în 2022, plasa formațiunea condusă de Ceban în rândul entităților prin care Federația Rusă, prin agentul FSB Iurii Gudilin, ar încerca să influențeze situația politică din R. Moldova.

Potrivit documentului privind sancțiunile aplicate de SUA în privința a 21 de persoane și entități, printre care Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, emis în 2022, Departamentul de Stat al SUA menționează că eforturile agentului FSB Iurii Gudilin sunt îndreptate spre oferirea de sprijin unei noi mișcări politice – MAN, condusă de fostul socialist, primarul capitalei, Ion Ceban.

„Deși eforturile sale de a influența alegerile din 2020 și 2021 au eșuat, Kremlinul continuă să organizeze eforturi pentru a readuce la putere un guvern pro-rus. Recunoscând pierderea sprijinului popular pentru vechea elită politică pro-rusă din Moldova, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziție, Mișcarea Alternativă Națională (MAN)”, se arată în comunicatul publicat pe pagina oficială a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii.

Gudilin apare într-o filmare publicată de jurnaliștii de la RISE, realizată la sediul PSRM, în timp ce mai multe persoane, printre care și alți consultanți ruși, se bucurau de rezultatele preliminare ale alegerilor locale din 2019 din Chișinău, favorabile lui Ion Ceban. Gudilin apare în peisaj și în 2020, într-o fotografie alături de Ion Ceban, în timp ce ieșea din sediul PSRM, în pragul campaniei prezidențiale.