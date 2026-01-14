Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă. Ancheta o vizează pe fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, potrivit unor surse citate de serviciul ucrainean al BBC și Ukrainska Pravda.

Lidera partidului de opoziție Batkivșcina din Parlamentul Ucrainei, Iulia Timoșenko, este suspectată de implicare în fapte de corupție.

Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP), politicianul investigat ar fi oferit mită unor deputați pentru a vota „pentru” sau „împotriva” anumitor proiecte de lege.

În comunicatul oficial al NABU și SAP nu este precizat numele politicianului vizat, instituțiile anunțând că vor oferi detalii suplimentare ulterior.



„NABU și SAP au documentat faptele prin care liderul uneia dintre partidele parlamentare ale Radei Supreme a Ucrainei a oferit avantaje necuvenite mai multor deputați, membri ai unor partide pe care nu le conduce, în schimbul votului «pentru» sau «împotriva» unor proiecte de lege concrete”, se arată în mesajul publicat pe canalul de Telegram al NABU, conform presei de la Kiev.

Percheziții la partidul Iuliei Timoșenko

Iulia Timoșenko și membrii partidului nu au comentat deocamdată aceste informații, potrivit serviciul ucrainean al BBC care a solicitat un punct de vedere reprezentanților săi.



Potrivit surselor publicației Ukrainska Pravda, marți noaptea au fost făcute percheziții la sediul partidului Batkivșcina din capitala ucraineană.

Și deputatul Oleksii Goncearenko susține că ancheta o vizează pe Timoșenko. Conform informațiilor sale, aceasta ar fi purtat negocieri privind transferul sau afilierea informală, contra cost, a unor deputați la partidul Batkivșcina, discuții care ar fi fost înregistrate și transmise ulterior către NABU.

Publicația Obozrevatel susține că în dosar este implicat și liderul partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, conform Meduza.

Ukrainska Pravda relatează că în iulie 2025 partidul Iuliei Timoșenko a votat aproape în unanimitate „pentru” proiectul de lege privind eliminarea independenței NABU și SAP. Ulterior, ea a fost una dintre puținele deputate care nu au votat pentru restabilirea competențelor instituțiilor anticorupție.

Faptele anchetate de procurorii anticorupție ucraineni prevăd pedepse de la amendă până la patru ani de închisoare.

Instituțiile anticorupție, oeprațiuni sub acoperire

La finalul lunii decembrie 2025, NABU și SAP au anunțat desfășurarea unei operațiuni sub acoperire și destructurarea unui grup infracțional organizat din care făceau parte și deputați în funcție ai Radei Supreme.

Potrivit anchetei, membrii grupului au obținut beneficii ilegale pentru voturile exprimate în Rada.

Conform informațiilor din presa ucrainean, sunt suspecți în investigație unii deputați din partidul pro-prezidențial „Slujitorul poporului”.

Cine Iulia Timoșenko

Cariera îndelungată a Iuliei Timoșenko în politică, implicarea în mișcările de masă importante din Ucraina și împletitura sa caracteristică au făcut-o o figură recunoscută la nivel internațional.

A fost prim-ministru al Ucrainei din februarie până în septembrie 2005 și din decembrie 2007 până în martie 2010.

În 2019, partidul Patria/Batkivşcina al Iuliei Timoșenko a obţinut 25 de locuri în Rada Supremă, în urma alegerilor parlamentare, conform The Kyiv Independent.

De asemenea, a fostunul dintre liderii Revoluției Portocalii din Ucraina din 2004, o mișcare de protest de masă care a apărut ca răspuns la fraudarea alegerilor.

În 2010, Timoșenko a candidat la președinție împotriva lui Viktor Ianukovici, politicianul pro-Kremlin a cărui candidatură la președinție a fost învinsă de Revoluția Portocalie. Ea a pierdut alegerile în fața lui Ianukovici, care apoi a închis-o pe Timoșenko între 2011 și 2014 pe baza unor acuzații motivate politic, scrie publicația ucraineană.

A mai candidat de două ori la președinție, fără succes, în 2014, în fața lui Petro Poroșenko, și în 2019, în fața lui Volodimir Zelenski.

Timoșenko se număra printre rivalii politici de marcă ai lui Zelenski care au participat la discuții neoficiale cu membri ai administrației Trump, a relatat Politico în martie 2025.



În ciuda opoziției sale față de partidul lui Zelenski, Timoșenko a fost, de asemenea, o susținătoare vocală a controversatului proiect de lege de anul trecut privind desființarea intistuțiilor independente anticorupție din Ucraina, aceleași agenții care acum o acuză de dare de mită în schimbul voturilor.