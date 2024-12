Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Bursa japoneză a închis şedinţa de miercuri în creştere cu 0,01%, pe fondul informaţiilor privind majorarea bugetului dedicat apărării, în Japonia, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 39.372,23 puncte, în creştere cu 4,65 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Kyodo. Seul – Bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de miercuri în creştere cu 1,02%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.442,51 puncte, în creştere cu 24,67 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Yonhap. New York – Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de marţi în scădere, investitorii aşteptând raportul privind rata inflaţiei în SUA, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,35%, ajungând la valoarea de 44.247,83 puncte, în scădere cu 154,10 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente. Indicele Standard and Poor’s 500 s-a depreciat cu 0,30%, ajungând la valoarea de 6.034,91 puncte, în scădere cu 17,94 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente. Indicele Nasdaq s-a depreciat cu 0,25%, ajungând la valoarea de 19.687,24 puncte, în scădere cu 49,45 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ cu livrare în luna ianuarie a crescut cu 0,22 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 68,59 dolari.

Londra – Bursa de la Londra a închis şedinţa de marţi în scădere cu 0,86%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 8.280,36 puncte, în scădere cu 71,72 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters. La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna februarie a crescut cu 0,05 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 72,19 dolari, potrivit agerpres.ro. Frankfurt – Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de marţi în scădere cu 0,08%, indicele principal DAX 40 a ajuns la valoarea de 20.329,16 puncte, în scădere cu 16,80 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

Paris – Bursa de la Paris a închis şedinţa de marţi în scădere cu 1,14%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 7.394,78 puncte, în scădere cu 85,36 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

