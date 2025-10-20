Evrazia lui Șor, un instrument al serviciilor secrete ruse: SIS cere interzicerea asociației

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) solicită instanței de judecată să declare caracterul extremist al asociației nonguvernamentale „Evrazia”, înregistrată la Moscova și afiliată fugarului penal Ilan Șor. Prima ședință în acest sens este programată pentru luni, 20 octombrie, la Curtea de Apel Centru, și se va desfășura cu ușile închise.

Inițial, examinarea cauzei fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată din motive necunoscute. Potrivit informațiilor publice, „Evrazia” a fost fondată în aprilie 2024, la Moscova, de Nelli Parutenko, fosta contabilă a lui Ilan Șor. Organizația este descrisă de surse din cadrul instituțiilor de securitate drept un proiect al FSB-ului rusesc, care urmărește promovarea intereselor Federației Ruse în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova.

Prin intermediul „Evraziei” ar fi fost organizate deplasări periodice în Rusia pentru preoți, profesori și tineri din Republica Moldova, în cadrul unor tabere și instruiri dedicate răspândirii narațiunilor pro-Kremlin și consolidării sprijinului pentru partidele proruse.

SIS acuză asociația că a canalizat fonduri provenite de la Ilan Șor pentru a influența alegerile prezidențiale din 2024 și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Evrazia” și persoanele din jurul acesteia au fost incluse în listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii în 2024, fiind acuzate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova și de promovare a intereselor rusești în regiune.