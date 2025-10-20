VIDEO: O femeie acuză polițiștii că i-au ucis doi copii și au mușamalizat cazul

Doina Dascăl, o femeie din satul Șuri, raionul Drochia, acuză organele judiciare că au mușamalizat dosarul privind accidentul în care i-au murit doi fii, de 16 și 14 ani. Aceasta susține că accidentul fatal ar fi fost provocat de un echipaj de Poliție.

Tragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara de 24 noiembrie 2021.

Băiatul de 16 ani, Maxim Dascăl, era student la Colegiul de Studii Integrate din orașul Drochia, iar cel de 14 ani, Marius Dascăl, era elev la gimnaziul din Șuri.

La momentul accidentului, Maxim conducea o motocicletă fără numere de înmatriculare, iar pe locul pasagerului se afla fratele său.

„Din cauza nerespectării vitezei de deplasare, conducătorul motocicletei a pierdut controlul asupra ghidonului şi s-a tamponat într-o placă din beton. În urma impactului, ambii minori au decedat pe loc. Minorul de 16 ani nu deţinea permis de conducere, iar mijlocul de transport aparţinea unor rude”, a declarat atunci Poliția.

„De departe l-am văzut pe Maxim, el era jos. (…) Am văzut piciorul lui și am înțeles că el e mort. Am dat să-l sun pe Marius să-i spun tot și, când am sunat, am auzit telefonul lui, care tot era jos, și am înțeles că ambii băieți morți sunt ai mei”, a mărturisit femeia.

Doina Dascăl spune că polițiștii i-au cerut să-și ia copiii morți de la locul accidentului și să-i transporte la morga din Drochia.

Timp de o lună și jumătate de la accident, mama celor doi băieți nu a fost contactată de polițiști.

Femeia a solicitat efectuarea unei expertize cu privire la motocicletă, care însă nu a arătat și viteza vehiculului la momentul impactului. Între timp, dosarul a fost preluat, pe rând, de cinci anchetatori. Ultimul a închis dosarul, apreciind că accidentul s-a produs din vina adolescentului care conducea motocicleta.

Pe de altă parte, femeia crede că accidentul a fost provocat de un echipaj de Poliție, care ar fi urmărit motocicleta și ar fi lovit-o. Doina Dascăl susține că motocicleta a fost proiectată în placa de beton din cauza acestei lovituri.

Sursa informațiilor este un taximetrist, Oleg, care a văzut cum motocicleta a fost urmărită de un echipaj de Poliție și s-a izbit în placa de beton. Bărbatul a refuzat să depună o mărturie în acest sens la organele competente, considerând că demersul ar fi inutil.

Ulterior, un alt bărbat, pe nume Alexandru, i-a spus femeii că a văzut cum polițiștii urmăreau motocicleta. Acesta a acceptat inițial să depună mărturie, dar apoi a refuzat.

De asemenea, Doina Dascăl spune că o sursă din Poliție i-a comunicat că fiii săi ar fi supraviețuit timp de vreo 20 de minute după accident, însă nu au primit ajutor din partea polițiștilor prezenți la fața locului, care au refuzat să cheme ambulanța.

Mai mult, femeia susține că polițiștii ar fi „scos camerele din supraveghere” din zonă, pe care ar fi fost înregistrat accidentul.

După închiderea dosarului penal, mama lui Maxim și Marius a formulat o sesizare la Procuratura Generală, acuzând că se încearcă mușamalizarea cazului. Rezultatul însă a fost același: organele de drept au concluzionat că acuzațiile nu sunt întemeiate.

Femeia afirmă că știe cine era agentul aflat la volanul mașinii de Poliție care ar fi cauzat accidentul și că se gândește să-l contacteze.

Doina Dascăl vrea ca dosarul să fie redeschis și spune că are mai multe dovezi care demonstrează că accidentul tragic nu s-a întâmplat din vina copiilor săi.