Ex-bodyguardul lui Șor, condamnat pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”

Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Instanța a dispus ca aproximativ 5,2 milioane de lei, implicați în schemă, să fie trecuți în folosul statului.

Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în perioada februarie – martie 2024, inculpatul ar fi fost implicat în activități ilegale de finanțare a formațiunii politice „Șansa”. În acest interval, el s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu un alt bărbat, pe teritoriul municipiului Chișinău, context în care ar fi fost transmise sume considerabile de bani.

„Reținerea inculpatului a avut loc în momentul primirii sumei de 613.500 de lei, bani care urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate în acel apartament, au fost descoperite alte aproximativ 4,6 milioane de lei în numerar.

Conform materialelor cauzei, suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri ce purtau inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care desfășurau activități în interesul partidului „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legii”, comunică PA.

Inculpatul se declară nevinovat.

Din cauza că acesta nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv și anunțarea lui în căutare.