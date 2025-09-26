Expertul Alexandru Bot: „Procesul lui Plahotniuc va demonstra dacă justiția din Moldova este independentă sau controlată politic”

Analistul juridic Alexandru Bot a lansat un avertisment tranșant în legătură cu dosarul Vladimir Plahotniuc, subliniind că acesta reprezintă un test crucial pentru independența justiției din Republica Moldova. Potrivit expertului, modul în care instanțele gestionează cazul va arăta dacă deciziile sunt luate exclusiv pe baza legii sau dacă presiunile politice continuă să dicteze rezultatele.

Bot a atras atenția că implicarea factorilor politici într-un dosar atât de mediatizat ar putea transforma procesul într-un spectacol menit să servească intereselor de moment ale guvernării, în loc să fie un act autentic de justiție. „Este vital ca fiecare etapă să fie tratată prin prisma probelor și a normelor legale, nu prin calcule electorale”, a precizat el.

Expertul subliniază că transparența și motivarea solidă a hotărârilor sunt esențiale pentru a proteja instanțele de critici interne și de contestări internaționale. În lipsa unei documentări riguroase, orice verdict riscă să fie perceput drept viciat de influențe politice, chiar și atunci când probele arată contrariul.

Un alt aspect menționat este impactul asupra imaginii externe a Republicii Moldova. Dosarele de mare corupție sunt atent urmărite de partenerii europeni și internaționali, care evaluează nu doar rezultatul, ci și corectitudinea procesului. Orice abatere ar putea afecta credibilitatea statului în negocierile privind integrarea europeană și sprijinul financiar extern.

„Nu contează doar ce decizie se ia, ci și cum se ajunge la ea. Publicul trebuie să vadă că legea este aplicată cu imparțialitate și fără influențe din afara sferei judiciare. Altfel, încrederea în justiție va continua să scadă, iar percepția că dosarele mari se rezolvă după criterii politice va fi consolidată”, a declarat Bot.

Prin aceste afirmații, expertul cere ca procesul Plahotniuc să fie o demonstrație de forță juridică și de integritate, nu o scenă de confruntare politică. El avertizează că miza depășește persoana inculpatului și vizează însăși reputația și viitorul statului de drept din Republica Moldova.