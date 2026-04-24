Scurgere de informații confidențiale: Poliția a efectuat percheziții la o bancă

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, desfășoară acțiuni procesual-penale într-un dosar ce vizează divulgarea ilegală a unor informații confidențiale dintr-o cauză penală.

Potrivit autorităților, investigațiile au inclus percheziții la sediul unei bănci comerciale din Chișinău, precum și la domiciliile unor angajați ai instituției financiare.

Din datele preliminare, mai mulți angajați ai băncii, inclusiv persoane cu funcții de conducere, sunt bănuiți că ar fi transmis informații confidențiale către terți. Acestea ar fi ajuns, potrivit anchetatorilor, inclusiv la reprezentanți ai unei companii din domeniul prelucrării fructelor aflată în procedură de insolvabilitate, fiind ulterior utilizate pentru influențarea sau anticiparea acțiunilor organelor de urmărire penală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, telefoane mobile și alte dispozitive electronice, care urmează să fie analizate în cadrul expertizelor de specialitate.

Investigațiile sunt în desfășurare, cu scopul stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.