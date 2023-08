Fenomen foarte rar! Superluna albastră, vizibilă în această noapte în toată lumea

O superlună plină albastră, fenomen foarte rar, va fi vizibilă noaptea aceasta în toată lumea. Combinaţia acestor două fenomene este extrem de rară, apărând doar la fiecare 10 sau 20 de ani, relatează bucurești FM.

Luna albastră poate fi văzută când se înregistrează de două ori fenomenul de lună plină într-o singură lună. Este vorba de o lună plină „suplimentară”, care apare atunci când un an are 13 luni pline, faţă de 12 într-un an normal. Aşadar, aceasta va fi a doua lună plină din luna august, ultima fiind în noaptea de 1 spre 2 august.

Superluna se manifestă atunci când aceasta este situată cel mai aproape de Terra.

Este foarte rar ca ambele fenomene să se înregistreze în acealşi timp. Luna nu va fi de fapt albastră, dar va părea mai mare şi mai strălucitoare decât în mod obişnuit.

