Fermierii cer prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui

Asociația „Forța Fermierilor” salută avizul pozitiv acordat de Guvern proiectului de lege privind licențierea importurilor de cereale și floarea-soarelui, însă consideră că termenul propus pentru aplicarea mecanismului este insuficient.

Potrivit organizației, proiectul elaborat de deputatul Serghei Ivanov prevede aplicarea licențierii până la 31 octombrie 2026. Reprezentanții asociației susțin însă că mecanismul ar trebui să poată fi prelungit, pentru a asigura o protecție mai îndelungată a pieței interne.

„Forța Fermierilor” solicită Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului în regim de urgență, invocând riscul importurilor de grâu, porumb și floarea-soarelui la prețuri de dumping. Organizația mai atrage atenția asupra restricțiilor aplicate exporturilor de cereale și oleaginoase moldovenești către România.

Asociația cere ca inițiativa legislativă, susținută prin aviz pozitiv de Guvern, să fie adoptată săptămâna viitoare în ambele lecturi și să includă posibilitatea prelungirii perioadei de aplicare a licențierii.

Totodată, organizația afirmă că, în cadrul ultimelor întâlniri cu premierul, nu a fost discutat un alt subiect pe care îl consideră important pentru sector – intenția de majorare cu 50% a cotei TVA pentru cereale și oleaginoase.

Reprezentanții „Forța Fermierilor” solicită organizarea unor discuții pe marginea acestei propuneri înainte de aprobarea politicii fiscale, menționând că o eventuală majorare ar putea afecta în special fermierii micro, mici și mijlocii din sectorul cerealier și al oleaginoaselor.