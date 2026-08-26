Vladimir Cebotari, despre decizia CEIISS în cazul FlyOne: „Încalcă de patru ori Constituția”

Decizia Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) în cazul FlyOne, prin care a obligat fondatorii să vândă compania în termen de 90 de zile, este plină de inadvertențe și încălcări procedurale. Declarația aparține co-fondatorului FlyOne, Vladimir Cebotari, făcută în cadrul unui interviu pentru revista The List. „Dacă ne referim la decizie, într-o propoziție sau două, ea încalcă de patru ori Constituția”, a declarat Cebotari în cadrul interviului.

Co-fondatorului FlyOne a mai adăugat că decizia CEIISS nu a obligat FlyOne să-și schimbe fondatorii, chiar dacă această versiune a fost vehiculată în spațiul public. Potrivit lui Cebotari, s-a produs o confuzie juridică între ceea ce scrie în decizie, ceea ce s-a comunicat companiei și ce au comentat oficialii în spațiul mediatic.

„Nu există o decizie de schimbare. Este o interpretare, tradusă în recomandare formulată pe interpretarea unui cadru legal abrogat, dar care diferă de decizia formulată în procesul verbal al CEIISS. Lucrăm deja cu o echipă extinsă de specialiști, din diverse domenii și diferite țări, pe partea legală a speței. Nu le-a fost ușor să înțeleagă, pentru că s-a produs o confuzie juridică între ceea ce scrie în decizie, ceea ce s-a comunicat companiei și ce au comentat oficialii în spațiul mediatic”, a declarat Cebotari.

Cebotari a mai spus că „adresarea prealabilă transmisă către CEIISS a descris încălcările procedurale pe mai mult de 50 de pagini”.

„Dar dacă de aprofundat, lista încălcărilor legale a acestei decizii este și mai mare. (…) Decizia nr. 37 din 22 iunie 2026 a CEIISS, așa cum este ea, pusă alături de norma legală, diferă total de conținutul scrisorii, pe care am primit-o de la Secretariatul Consiliului. Ambele diferă de comunicatul publicat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și de comentariile publice, pe care le fac exponenții statului. Sunt lucruri total, total diferite. Dacă ne referim la decizie, într-o propoziție sau două, ea încalcă de patru ori Constituția! Juriștii întreabă cum e posibil așa ceva? E neglijență, incompetență, rea intenție, siguranța autorilor că nu pot fi trași la răspundere? Nu pot vorbi în numele lor. Pot să exprim o opinie despre document. Dar nu aceasta e cel mai important pentru noi, chiar dacă actul se va dovedi a fi abuziv, ilegal, neconstituțional… Pentru noi cel mai grav e faptul, că nu avem o comunicare bună cu autoritățile, că nu ne înțelegem unii pe alții”, a adăugat Cebotari.

Cebotari a mai adăugat că, „dacă luăm decizia CEIISS așa cum e formulată, ea nu poate fi aplicată în niciun fel, nu are consecințe”. Mai mult, deși viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat că decizia este incontestabilă și trebuie pusă în aplicare, Cebotari a respins această afirmație.

„Domnul Bolea nu e cel care face interpretarea legilor. Cred că e vorba despre o percepție a domniei sale, informații prezentate de consultanți, poate niște emoții, așteptări, prezentate drept adevăr în ultimă instanță. Am lucrat în instituții de stat, am fost avocat, am predat o perioadă. La fiecare caz citeam de trei-patru ori aceeași normă, pe care o știam pe de rost. Pentru că fiecare normă, în context diferit, capătă altă aplicare. Iar CEIISS-ului acest caz i-a fost prezentat într-o anumită lumină, a fost construit treptat, din diverse elemente, pentru a crea un anumit tablou, cel dorit de cineva”, a mai declarat Cebotari.