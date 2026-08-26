O firmă, două mașini și o asociație: Ce avere a uitat să declare un deputat comunist

Deputatul comunist Adrian Domentiuc ar fi omis să includă în declarația de avere și interese personale o companie pe care o deține integral, două automobile înregistrate pe numele său și calitatea de conducător al Asociației Obștești Mișcarea Populară „Haiducii”. O investigație realizată de jurnaliști mai arată că, în anumiți ani, valoarea bunurilor cumpărate de parlamentar a depășit semnificativ veniturile raportate de familia acestuia.

Mai exact, jurnaliștii de la Rise.md au analizat declarațiile de avere depuse de Domentiuc la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în ultimii zece ani și le-a comparat cu informații din mai multe registre oficiale. Contactat de jurnaliști, parlamentarul a susținut că și-a declarat bunurile și că eventualele neconcordanțe ar putea fi de natură tehnică.

Firma deținută integral nu apare în declarație

Potrivit investigației, Domentiuc deține 100% din Artstil Lux SRL, companie înregistrată în aprilie 2023 și cu un capital social de 1.000 de lei. Firma a fost fondată inițial de fratele politicianului, Iurie Domentiuc, iar actualul deputat a devenit asociat unic doi ani mai târziu.

În octombrie 2025, la câteva zile după validarea mandatului său de deputat, funcția de administrator al companiei a fost preluată de fiul parlamentarului, Alexandru.

Firma are declarate activități de proiectare în construcții. În 2024, aceasta a raportat vânzări de aproximativ 80.000 de lei și un profit de aproape 6.000 de lei. Pentru anul 2025, datele financiare consultate de jurnaliști nu indică venituri, însă compania a achitat fondatorului dividende în valoare de 16.000 de lei.

Artstil Lux SRL nu apare însă nici în declarația depusă de Domentiuc după validarea mandatului, în noiembrie 2025, nici în declarația anuală pentru 2025, semnată în martie 2026. Potrivit jurnaliștilor, rubricile destinate cotelor-părți în capitalul social și intereselor personale sunt necompletate.

Legislația privind declararea averii și a intereselor personale obligă demnitarii să declare orice cotă-parte sau acțiune deținută în capitalul social al unui agent economic, precum și calitatea de asociat ori membru în societăți comerciale și organizații necomerciale, indiferent dacă acestea au sau nu activitate economică ori profit.

Două automobile nu figurează în declarație

Jurnaliștii au identificat neconcordanțe și în privința automobilelor parlamentarului.

În declarația de avere a lui Domentiuc sunt indicate o Dacia Duster, fabricată în 2014 și cumpărată în 2021 cu 160.000 de lei, și un Volkswagen din 1995, achiziționat în 2018 cu 60.000 de lei.

Datele oficiale consultate de jurnaliști arată însă că pe numele deputatului mai sunt înmatriculate alte două vehicule: un Opel Corsa, fabricat în 1991 și cumpărat în 2010, și o furgonetă Volkswagen Transporter, produsă în 1995 și achiziționată în 2025.

Întrebat de ce acestea nu figurează în declarația sa de avere, Domentiuc a explicat că automobilele sunt accidentate.

Achiziții mai mari decât veniturile raportate

Investigația scoate în evidență și diferențe între veniturile raportate de familia parlamentarului și valoarea unor bunuri cumpărate de acesta.

În 2023, Domentiuc a declarat venituri de aproape 38.000 de lei – circa 22.000 de lei de la Promilton SRL și aproximativ 16.000 de lei de la Primăria Cricova.

În același an, politicianul a indicat că a cumpărat de la autoritatea locală o cotă de 31,15% dintr-un teren de 19 ari, pentru care ar fi plătit aproape 184.000 de lei. Suma declarată pentru achiziție era astfel de aproape cinci ori mai mare decât veniturile raportate pentru anul respectiv.

Pe teren se află una dintre casele declarate de parlamentar, cu o suprafață de 112 metri pătrați. Imobilul a fost cumpărat în 2021 pentru aproximativ 3.000 de euro, echivalentul a circa 60.000 de lei. Potrivit datelor fiscale, la aceeași adresă figurează o secție de producere a Artstil Lux SRL.

Ulterior, Domentiuc a transmis jurnaliștilor contractul de cumpărare a terenului. Documentul arată că acesta ar fi plătit Primăriei Cricova aproape 5.000 de lei pentru terenul aferent casei, și nu aproximativ 184.000 de lei, așa cum apare în declarația sa de avere.

Neconcordanțe au fost identificate și pentru anul 2021. În acel an, pe lângă casa de 112 metri pătrați, Domentiuc a cumpărat Dacia Duster pentru care a declarat un preț de 160.000 de lei.

Declarația anuală pentru 2021 nu se regăsește în registrul public al ANI, însă datele oficiale consultate de jurnaliști arată că Domentiuc ar fi obținut în acel an venituri de aproximativ 114.000 de lei de la Primăria Cricova și Promilton SRL. Valoarea celor două achiziții depășea 220.000 de lei.

Deputatul a explicat că automobilul Dacia Duster a fost cumpărat în credit. Totuși sursa citată notează însă că acest împrumut nu figurează în declarația de avere.

Singurul credit declarat de parlamentar este unul contractat în 2013, în valoare de 321.000 de lei, cu o dobândă de 18% și scadență în 2043. Banii ar fi fost împrumutați pentru o casă de 44 de metri pătrați din Cricova.

Organizația „Haiducii”, absentă din declarațiile de avere

O altă omisiune identificată de Rise.md vizează Asociația Obștească Mișcarea Populară „Haiducii”, fondată în 2023. Potrivit registrelor consultate de jurnaliști, Adrian Domentiuc figurează drept conducător al organizației.

Asociația declară public că promovează tradițiile și susținerea religiei ortodoxe, dar membrii acesteia au participat și la mai multe acțiuni cu caracter politic, inclusiv proteste împotriva unirii Republicii Moldova cu România și manifestații în fața unor instituții și sedii de partid.

Cu toate acestea, organizația nu figurează în declarațiile de avere și interese personale depuse de Domentiuc după înființarea sa. Inclusiv în declarația anuală pentru 2025, rubrica destinată organizațiilor necomerciale și organelor lor de conducere este completată cu o liniuță.

Jurnaliștii mai menționează că nu au identificat în baza publică de date a Biroului Național de Statistică situații financiare depuse de asociația „Haiducii” pentru cei trei ani de activitate.

Domentiuc nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privind sursele de finanțare ale organizației și motivele pentru care aceasta nu ar fi depus rapoarte financiare și de activitate.

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