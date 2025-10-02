Fermierii moldoveni în prag de faliment: cer sprijin urgent de la stat

Sectorul agricol din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți majore. Crescătorii și agricultorii trag un semnal de alarmă privind prețurile scăzute și concurența neloială, care amenință supraviețuirea multor ferme. Fermierii avertizează că fără sprijin imediat, numeroase afaceri agricole riscă să se închidă, punând în pericol întreaga producție internă.

Agricultorii solicită statului peste 658 milioane de lei pentru modernizarea fermelor, achiziționarea de utilaje și adaptarea producției la standardele europene. Aceștia subliniază că sprijinul financiar ar permite competitivitate pe piața internațională și sustenabilitate pe termen lung.

În prezent, agricultorii moldoveni se confruntă cu un mediu economic dificil, comparativ cu colegii lor europeni, care beneficiază de subvenții constante și predictibile. Lipsa unor mecanisme similare în Moldova face ca multe ferme să funcționeze la limita supraviețuirii.

Reprezentanții asociațiilor de profil cer autorităților să adopte măsuri urgente, pentru a preveni falimentul masiv și pentru a proteja locurile de muncă din mediul rural. Aceștia avertizează că impactul economic și social ar fi devastator, afectând și comunitățile dependente de agricultură.

Fermierii îndeamnă la dialog imediat cu guvernul și la implementarea unor scheme de sprijin comparabile cu cele europene, pentru a asigura continuitatea producției și competitivitatea Republicii Moldova pe piața regională.