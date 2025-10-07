Fisc record: 1,3 miliarde de lei acumulate la buget într-o singură săptămână

Serviciul Fiscal de Stat a raportat o performanță remarcabilă: peste 1,3 miliarde de lei au fost colectați la bugetul public în doar șapte zile. Rezultatul reflectă o îmbunătățire semnificativă a disciplinei fiscale și a mecanismelor de administrare a veniturilor statului.

Potrivit autorităților, cea mai mare parte a încasărilor provine din impozitul pe venit al persoanelor juridice și fizice, accize, TVA și contribuții sociale. Aceste fonduri vor susține cheltuielile publice prioritare, inclusiv investițiile în infrastructură, sistemul de sănătate, educație și protecție socială.

Reprezentanții Fiscului afirmă că modernizarea sistemelor informatice și extinderea instrumentelor de plată online au contribuit semnificativ la creșterea eficienței colectării. De asemenea, verificările mai riguroase și campaniile de informare dedicate contribuabililor corecți au redus evaziunea fiscală.

Specialiștii consideră că aceste rezultate demonstrează o tendință pozitivă de conformare voluntară, tot mai multe companii alegând să își achite la timp obligațiile fiscale.

Totuși, autoritățile subliniază că ritmul trebuie menținut. Contextul economic global, inflația și scăderea consumului pot afecta nivelul veniturilor, motiv pentru care Serviciul Fiscal pregătește noi măsuri de digitalizare și optimizare a proceselor.

Ministerul Finanțelor urmărește atent dinamica veniturilor bugetare, pentru a asigura echilibrul între cheltuielile publice și resursele disponibile. Obiectivul rămâne același: un sistem fiscal modern, transparent și eficient, care să susțină dezvoltarea economică a țării.