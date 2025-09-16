Fiscul a blocat fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru

Republica Moldova a trecut la aplicarea practică a sancțiunilor internaționale, după ce Guvernul a decis alinierea la măsurile restrictive impuse recent de Canada împotriva unor cetățeni moldoveni acuzați de cooperare cu Federația Rusă în acțiuni de destabilizare.

În baza Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis primele decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice, publicate în Monitorul Oficial. Printre cei vizați se numără fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, dar și persoane precum Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, alături de alte nume incluse pe lista Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

Documentele oficiale, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, prevăd suspendarea accesului la conturi bancare, bunuri imobile și alte resurse economice.

În cazul lui Veaceslav Valico, decizia stipulează explicit: „Se dispune blocarea fondurilor/resurselor economice (…) contul bancar nr. (…) USD și contul bancar nr. (…) MDL. Prezenta decizie se remite pentru executare băncii comerciale și se publică în Monitorul Oficial (…)”.

Măsuri similare au fost aplicate și în cazul Irinei Vlah, cu blocarea mai multor conturi deschise la bănci comerciale. Informațiile au fost transmise către Banca Națională, Serviciul de Informații și Securitate și alte instituții de supraveghere financiară.

Premierul Dorin Recean a declarat anterior că autoritățile „nu vor tolera tentative de a submina securitatea națională”, subliniind că Republica Moldova se aliniază pentru prima dată direct la sancțiuni instituite de un partener strategic nord-american.

Deciziile de blocare pot fi contestate în termen de 30 de zile, însă până la soluționarea eventualelor plângeri acestea rămân executorii.

Astfel, Republica Moldova transmite un semnal ferm: cei care colaborează cu puteri străine pentru destabilizarea țării vor fi sancționați, iar resursele financiare folosite în acest scop vor fi înghețate.