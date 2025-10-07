Flota fantomă a Rusiei poluează Europa: tancuri petroliere fără control deversează petrol

O investigație realizată de Politico și SourceMaterial arată că cel puțin cinci tancuri petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei au provocat scurgeri de petrol în apele europene în ultimul an. Flota, estimată la aproximativ 1.300 de nave, este utilizată de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale și reprezintă o amenințare ecologică majoră, dar și un risc financiar uriaș pentru contribuabilii europeni.

Flota fantomă a apărut după ce G7 a impus un plafon de preț pentru exporturile de țiței rusesc, ca răspuns la invazia Ucrainei din 2022. Navele, adesea vechi, fără asigurare sau proprietari transparenți, operează în afara jurisdicției autorităților, provocând deteriorarea infrastructurii subacvatice și poluarea mării. Costul unei singure scurgeri majore este estimat la 1,4 miliarde de euro.

Uniunea Europeană a inclus pe lista neagră 444 de tancuri petroliere, iar Marea Britanie a sancționat aproximativ 450 de nave. Totuși, eficiența sancțiunilor rămâne discutabilă, după cum atrage atenția ministrul Energiei din Letonia: „Europa are noroc că nu se produce nicio catastrofă ecologică”. Purtătorii de cuvânt ai Marii Britanii consideră aceste acțiuni drept „o încercare disperată și periculoasă” a Kremlinului de a păstra profiturile din petrol și de a polua marea în același timp.

Un caz recent implică petrolierul „Boracay”, reținut de Franța, care și-a reluat deplasarea către portul Vadinar, India. Nava, care a schimbat mai multe pavilioane și este pe lista sancțiunilor europene, transportă petrol către o rafinărie operată parțial de Rosneft. Căpitanul și ofițerul secund, ambii cetățeni chinezi, au fost eliberați, iar căpitanul trebuie să se prezinte în fața justiției franceze în februarie 2026 pentru încălcări legate de regimul navigației.

Experții atrag atenția că multe dintre navele flotei fantomă sunt în stare proastă, iar lipsa reglementărilor crește riscul de accidente ecologice catastrofale. Imaginile din satelit și datele de transport maritim arată că navele continuă să opereze necontrolate, chiar și după incidentele deversărilor de petrol. Operațiunile Franței au fost prezentate de președintele Macron ca un semnal clar: Europa va aplica presiune asupra flotei fantomă și va reduce capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război în Ucraina.