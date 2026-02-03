Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, dată afară din sistem

Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim a fost eliberată din funcție, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința de astăzi, raportul care a constatat că magistrata nu a promovat evaluarea. Sofia Ghidimir a fost lipsită și de dreptul la indemnizația unică de concediere.

„În urma deliberărilor, plenul CSM a decis să accepte raportul de evaluare privind evaluarea judecătoarei Sofia Ghidirim și se constată nepromovarea evaluării.

Sofia Ghidimir este eliberată din funcție și se decade din dreptul de a exercita funcție de demnitate publică timp de 5 ani. Aceasta se lipsește și de indemnizație unică de concediere”, a menționat Sergiu Caraman.