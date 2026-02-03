Nicolae Botgros respinge zvonurile că pleacă din Parlament: Nu am de gând să-mi dau demisia

Deputatul Nicolae Botgros a respins zvonurile despre plecarea sa din Parlament, afirmând că rămâne „până îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă”. „Nici nu am avut de gând să îmi dau demisia”, a spus maestrul.

Nicolae Botgros a fost întrebat de jurnaliști despre termenul pe care îl va petrece în Parlament.

„Până m-or duce cu picioarele în partea cealaltă. Nu știu, noi suntem optimiști și vrem să ajutăm și Parlamentul, și oamenii, să facem bine.

Nici nu am avut de gând să-mi dau demisia. Vorbe sunt multe. Chiar ultima pe care am auzit-o e că dețin două funcții. Nu este adevărat. Nu dețin nicio funcție în afară de cea de parlamentar”, a spus Botgors.

Totodată, deputattul a menționat că ar vota „da” la un eventual referendum pentru unirea cu România.

„Am fost printre primii care am făcut unire. Pentru unire sunt întotdeauna și o să fiu. De când m-am născut, cânt muzică românească. Avem aceleași obiceiuri, aceleași tradiții. Aș vota da la un referendum”, a mai spus maestrul.