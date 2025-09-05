Fostul adjunct al NATO, Mircea Geoană, legături cu Kremlinul și traficul de armament sovietic scos din uz. O afacere de 200 de milioane de euro, girată prin pachetele de ajutor militar pentru Ucraina

Sursele din cadrul structurilor de securitate de la București susțin pentru Timpul.md că fostul adjunct al NATO, Mircea Geoană, ar fi implicat într-o afacere cu armament prin interpuși dirijați din umbră de serviciile de securitate ale Federației Ruse. Acționariatul din Cipru duce direct în curtea Kremlinului. Mircea Geoană nu a iubit niciodată România. În toată cariera sa construită pe falsuri a fost interesat doar de jafuri și oportunități pentru propria înavuțire. O parte din banii obținuți din afacerile cu trafic de arme sovietice ar fi fost utilizați în campania prezidențială a fostului adjunct NATO Mircea Geoană, susțin structurile de securitate de la București.

Scurt istoric

Tatăl lui Mircea Geoană, Ioan Geoană, a fost un general în regimul comunist venit în România pe tancurile sovietice cu batalioanele trădătoare Tudor Vladimirescu și Ioan, Cloșca și Crișan. Ion Geoană a fost implicat în negocierile privind vânzarea evreilor din România în perioada comunistă. Acesta a deținut și funcția de șef al Comandamentului Apărării Civile în momentul Revoluției din 1989.

„Tot de Securitate (DSS -n.r.) aparținea și domnul General Ioan Geoană, care apoi a fost transferat la apărarea civilă și a fost șeful apărării. Tatăl lui Mircea Geoană a fost cel care a închis ușa pe dinăuntru de la buncărul de la sediul CC-ului, unde era postul de comandă al Comandantului Suprem. Avea legături cu toată țara, cu toată armata. Dacă intra Ceaușescu acolo, era nenorocire pentru complotiști. Generalul Geoană și-a făcut datoria și fiul său a fost recompensat. Ambasador la Washington, nu în Bulgaria. Domnul Mircea Geoană nu putea fi președinte pentru că noi suntem în NATO, iar serviciile noastre fac parte din comunitatea informativă a NATO, iar domnul Geoană a făcut parte din ecuația sovietică a loviturii de stat. Și pentru asta s-a spus…„până aici” ”, afirma profesorul și istoricul Corvin Lupu.

Mircea Geoană și conexiunile cu Kremlinul

În mandatul de la NATO a fost preocupat intens de obținerea funcției de președinte al României, fiind implicat în diverse afaceri cu achiziții de armament și chiar trafic internațional de armament. Apropiații lui Mircea Geoană s-au ocupat cu achiziția de armament expirat de tip sovietic pentru a fi trimis în Ucraina la suprapreț. Acest armanet livrat de mafia transnațională sprijinită de adjunctul NATO și politicieni corupți de la București și Sofia. Sofia și Bucureștiul, conduse de premierii Nicolae Ciucă și Kiril Petkov plăteau armamentul sovietic nefuncțional prin contracte secrete de ajutor militar acordat Ucrainei Sursele noastre susțin că Mircea Geoană din postura de adjunct al NATO a ajutat firma INOX SA să își schimbe codul CAEN pentru a trece la fabricarea de armament, însă această companie este deținută de apropiatul său Ionuț Bazac, Dimitrov Aleksandar Lyubomirov și o firmă cipriotă controlată de Federația Rusă, fostă companie a KGB preluată de FSB după căderea Uniunii Sovietice. În anul 2015, firma Inox SA a primit de la Ministerul Apărării Naționale atestarea NATO de agent economic, iar de la 1 august 2023 societatea poate efectua operațiuni cu produse militare obținând certificatul necesar în acest sens de la Departamentul pentru Controlul Exporturilor (MAE), valabil până la 31 iulie 2024.

″Datorită conjuncturii internaționale, pe fondul războiului din Ucraina, NATO a decis că sunt necesare investiții importante pentru modernizarea capacităților militare ale Alianței, prin sprijinirea companiilor de producție pentru completarea stocurilor de muniții diminuate de ajutorul oferit Ucrainei. Experiența INOX SA în producerea și vânzarea de echipamente specifice domeniului militar, precum și existența Certificatului nr. 1604 , determină societatea să introduce o nouă activitate principală și anume Cod CAEN 2540. În acest sens, INOX SA va colabora cu un investitor strategic în acest domeniu, care este cel mai important colaborator în industria de armament din România. Acest investitor deține experiența comercializării și producției de articole specifice, considerate consumabile în industria militară″, se arată într-un document al companiei.

ALGUNS EOOD este o companie înregistrată la Sofia pe numele bulgarului Dimitrov Aleksandar Lyubomirov.

Unul dintre oamenii de încredere ai lui Mircea Geoană este Ion Bazac, acționar în cadrul companiei INOX SA. Omul de afaceri a jucat un rol cheie în statul român. El a fost ministru al Sănătății în perioada decembrie 2008 – octombrie 2009, în primul guvern Boc, dar a mai lucrat la minister și în calitate de secretar de stat în guvernul condus de Adrian Năstase.

În 2008, Mircea Geoană și Ionuț Bazac au ajuns în atenția Agenției Naționale de Integritate. Ion Bazac a fost asociat la firma care îi construiește lui Mircea Geoană casa. Actualul secretar general adjunct al NATO a cumpărat un apartament într-un ansamblu rezidențial din Băneasa, despre care nu scrie nimic in declarația sa de avere. Cumpărarea apartamentului precum si plătirea câtorva rate a fost confirmată de soția sa, Mihaela Geoană. Mircea Geoană a fost dat afară din casa de la RAPPS unde locuia abuziv, astfel prietenii săi au avut grijă să îi achiziționeze o locuință.

Firma Ginerva Entreprises LTD, înființată în Cipru, este administrată, potrivit datelor opencorporates.com, de Romanos Office Services Limited este controlată de Russia Partners, societate condusă de omul de afaceri rus Roman Simonov.

Cu firma Romanos Office Services Limited, înființată în 1982, are legături inclusiv societatea Forza Rossa Holding Limited, deținută de soția lui Ionuț Bazac, Camelia Bazac, șefa Ferrari România.

Mai exact, firma Forza Rossa Holding Limited, înființată în Cipru în 2010, este administrată de Romanos Office service Ltd. Totodată, în administrarea tuturor celor trei firme – Romanos Office service Ltd, Forza Rossa Limited și Ginerva Entreprises LTD – apare omul de afaceri Zinon Zinonos. Astfel, indirect, afaceristul cipriot este unul dintre cei implicați în gestionarea firmei Inox.

De altfel, într-un articol din 2014, în care detalia una dintre afacerile prin care Moscova încerca să își piardă urma, The New York Times menționa Ciprul drept paradis offshore, unde sunt înființate firme pentru a fi ascunși proprietarii reali. În articol era citată Agathi Zinonos, mama lui Zinon Zinonos. La adresa femeii figura o societate cu afaceri în întreaga lume, iar aceasta menționa că nu știa nimic despre firmă, însă primește regulat acte din Rusia, Bulgaria, România și alte state, documentele fiind adresate fiului ei. Bărbatul este menționat în articol ca având o firmă de avocatură în Nicosia care s-ar ocupa cu înființarea de astfel de societăți.

Cine e Roman Simonov

În spatele Romanos Office Service Ltd, este Russia Partners Investments SRL, specializată în zona de tehnologie și comunicații, al cărei director general este omul de afaceri Roman Simonov. Russia Partners are birouri la Moscova, Samara și Kiev și este deținută acum de Siguler Guff & Company (pe piață din 1991), o firmă de investiții de capital privat multistrategic, unde este director tot Roman Simonov. Cu sediul la New York, Siguler Guff & Company are peste 16 miliarde de dolari în administrare și birouri în Boston, Londra, Mumbai, São Paulo, Shanghai, Tokyo, Seul, Hong Kong, Houston (Texas) și West Palm Beach (Florida).

Russia Partners ar fi fost controlată, înaintea destrămării URSS, de serviciul secret intern al Rusiei – KGB, actualul FSB.

Potrivit informațiilor publice, Roman Simonov este director general al Russia Partners și se ocupă de zona de Tehnologie, Media și Telecomunicații a firmei. S-a alăturat societății în 2010, anterior având funcția de director general la Delta Private Equity Partners. Timp de 10 ani a lucrat la Intel (companie americană), unde a avut mai multe funcții. A absolvit Universitatea de Inginerie Civilă din Moscova și deține un master în finanțe la universitatea americană Weatherhead School of Management.

Afacere de 200 de milioane de euro cu armament scos din uz și sabotarea efortului de război al Ucrainei

Documente oficiale de la Ministerul de Externe bulgar și de la Ministerul Economiei din România arată că guvernele de la Sofia și București au livrat arme sovietice nefuncționale Ucrainei prin firme conectate la personaje de rang înalt, inclusiv fostul adjunct al NATO Mircea Geoană. În mai 2022, Bulgaria a încercat să exporte în secret muniție scoasă din uz în România: rachete de 122 mm pentru lansatorul multiplu de rachete autopropulsat BM-21 Grad, cartușe de 122 mm pentru obuzierul D-30 Gvozdika, cartușe de 152 mm pentru obuzierul D-20 Akatsiya și cartușe de artilerie de 130 mm. Aproape toate au fost fabricate în republica sovietică Belarus, iar valoarea lor totală a fost de aproximativ 200 de milioane de dolari. Acordul a constat în mai multe plăți de aproximativ 60-70 de milioane de dolari.

Rachetele fabricate în anii 1980 în Republica Belarus au fost achiziționate de compania bulgară Alguns EOOD, acționar în cadrul INOX SA din România și partener al companiei deținută de servicile secrete ruse Ginerva Entreprises LTD.

Alguns EOOD a exportat cartușele către Compania Națională de Apărare CN RomArm SA, subordonată Ministerului Economiei din România. Acordul prevedea ca muniția să fie apoi reexportată imediat în Ucraina. Rachetele erau scoase din uz, deformate sau chiar ruginite. Romarm a refuzat inițial să le trimită în Ucraina din cauza deficiențelor. Ajutați de Ministerul Economiei și Industriei din Bulgaria, Alguns EODD a încercat apoi să le repare prin intermediul așa-numitei „reatestări” la producătorul de armament de stat Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ) din Sopot, Bulgaria. Fabrica, însă, a refuzat solicitarea ministerului de a acorda prioritate proiectului, susținând că este ocupată cu un număr record de comenzi de la clienți străini. Miza era evident mare în executarea la timp a dublei manevre – atât de mare încât ministrul pro-rus Kornelia Ninova a demis imediat și fără a invoca motive întemeiate întregul consiliu de administrație. Bucureștiul urma să reexporte rachetele către Kiev, în timp ce Minskul era nemulțumit de suspiciunile că ar fi fost falsificată o licență în numele lor pentru reexportul armelor.

În cele două luni care au urmat lunii martie 2022, (începutul războiului din Ucraina) au fost efectuate până la 50 de zboruri către aeroportul militar din Rzeszow, Polonia. Ministerul de externe bulgar a confirmat că zborurile transportau arme și muniții în urma înțelegerii dintre RomArm și ALGUNS EOOD. Aeroportul din Rzeszow se află la doar 70 km de granița cu Ucraina.

„Calitatea” rachetelor vândute (Imagine: Bivol)

The New York Times a relatat despre exportul de arme bulgărești în Ucraina prin intermediul unei companii americane din Polonia. Armele din Bulgaria în Ucraina au fost exportate nu doar prin Polonia și Cehia, ci și prin România.

În drum spre casă din vizita sa la Kiev, pe 28 aprilie 2022, prim-ministrul Kiril Petkov a făcut o oprire la București. În spatele sesiunilor foto de protocol și declarațiile pentru presă – se făceau aranjamente pentru exportul de arme de fabricație bulgară și sovietică către Ucraina prin România.

Inițial, planul implica aproximativ 40.000 de rachete Grad, utilizate într-un sistem de lansator multiplu de rachete autopropulsat, o modernizare a celebrei rachete Katyusha folosită în cel de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, rachetele de acest tip nu sunt produse în Bulgaria. Muniția în cauză a fost fabricată în fosta republică sovietică Belarus.

Sofia și Bucureștiul au discutat despre exportul a aproximativ 50.000 de rachete de artilerie și peste 5 milioane de cartușe de mitralieră. Valoarea totală estimată a tranzacției este de aproximativ 200 de milioane de dolari, din care, conform surselor noastre, cel puțin 15 milioane au fost destinate comisionului neoficial pentru funcționarii publici, cu 5 milioane drept plată în avans.

Numele Alguns era scris greșit în limba rusă, ceea ce nu se putea întâmpla într-un document oficial. Alguns era scris „Алгинс ЕООО”, ceea ce este absurd – conform regulilor de transcriere, ar trebui să fie „Алганс” sau „Олганс”. Pe de altă parte, analogul EOOD (societate cu un singur proprietar) bulgar în limba rusă este OOO („Общество с Ограниченной Ответственностью”). Prescurtarea „ЕООО” este necunoscută în limba rusă ca semnificație pentru un tip de proprietate a unei companii și nu a existat niciodată în țările din fosta Uniune Sovietică. Aceasta arată că documentul a fost scris de bulgari și nu de cetățenii vorbitori de limbă rusă ai unui fost stat sovietic.

Așa-numitul document este o scrisoare în care se afirmă „lipsa impedimentelor în calea reexportului” muniției și este adresată directorului general al Alguns, Alexander Dimitrov.

Alguns a vândut muniția companiei naționale de apărare din România CN Romarm SA , aceasta din urmă o revinde apoi propriei filiale Nanotech Defence SRL, care semnează un contract direct cu ministerul apărării din Ucraina, adică destinatarul final.

Imagine: Nanotech Defence SRL

Documentele includ un inventar detaliat al bunurilor. Este important de menționat că Nanotech acționa ca reprezentant de vânzări al RomArm în Ucraina. Informațiile despre compania Nanotech din unul dintre registrele comerțului din România arată că a fost înregistrată c

În acest sens, contractul este între Bulgaria, România și Ucraina.

Conform surselor noastre, în ziua încheierii acordului, compania bulgară Alguns a primit un avans de 36 de milioane de dolari, transferat dintr-un cont bancar din Marea Britanie – țara care oferă al doilea cel mai mare ajutor militar Ucrainei, după SUA. Restul banilor urmau să fie plătiți imediat ce armele ajungeau la destinație.

Dar când au fost primite în Ucraina, starea lor reală a fost dezvăluită. Ministerul Apărării din Ucraina le-a trimis înapoi în România deoarece nu erau apte pentru a fi folosite în luptă.

Ucraina a returnat mărfurile, întregul transport a trecut din nou prin România și apoi înapoi la compania bulgară Alguns. În Bulgaria, fabrica care a recondiționat muniția este VMZ din Sopot, marfa fiind apoi retrimisă în Ucraina pentru că banii erau deja încasați de ALGUNS EOOD.