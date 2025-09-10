Fostul director adjunct al SIS a fost arestat preventiv

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la București, fiind acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, potrivit DIICOT. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București.

DIICOT a comunicat oficial miercuri că a reținut în urmă cu o zi „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

Întâlniri conspirative la Budapesta

Suspectul a deținut funcții de conducere în serviciul de informații din Moldova, însă informațiile oferite KGB au periclitat și securitatea națională a țării noastre, susțin procurorii.

„Începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, precizează sursa citată.

În ultimii doi ani, bărbatul s-a întâlnit de două ori cu reprezentanți ai KGB, anchetatorii având indicii că întrevederile au avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Ambele întâlniri au avut loc al Budapesta.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, se mai spune în comunicat.

Un anunț similar a făcut și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. „În urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis SIS.

„O rețea de spionaj se construia în Europa”

Serviciile de informații din România, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusă care opera în Europa. Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat Alexandru Bălan.

Serviciul de Informații de Securitate din Cehia (BIS) a transmis că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”.

Rețeaua de spionaj din Europa a fost creată de Comitetul de Securitate al Statului din Belarus (KGB), care a încercat să stabilească o rețea de agenți și să colecteze informații sensibile, a declarat BIS, citat de cotidianul ucrainean Pravda.

Potrivit serviciului ceh de informații, belarușii au reușit să-și construiască rețeaua de agenți „în primul rând datorită capacității lor de a se deplasa liber în Europa”.

Serviciile de securitate europene au demascat membri și asociați ai KGB-ului din Belarus, „inclusiv, de exemplu, un fost șef adjunct al serviciului de informații din Moldova (SIS), care trebuia să transfere informații clasificate către KGB”.

Este vorba despre Alexandru Bălan, despre care DIICOT a anunțat luni, fără să-l numească, reținerea sa de trădare prin spionaj în favoarea KGB din Belarus. Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.