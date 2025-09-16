Fostul polițist Ion Perju, condamnat în cazul Valeriu Boboc, reţinut de mascaţii BPDS „Fulger”

Fostul polițist, Ion Perju, condamnat pentru că l-ar fi omorât pe Valeriu Boboc la protestele din 7 aprilie 2009, ar fi fost reținut de oamenii legii în această dimineață, iar la domiciliul acestuia au descins mascații BPDS „Fulger.

Ion Perju a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce i-a aplicat o lovitură fatală lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 2009, și este anunțat în căutare internațională pentru localizare, reținere, arest și extrădare, iar din 2015 niciun stat membru INTERPOL nu a semnalat informații despre acesta.

Se presupune că timp de 10 ani acesta s-ar fi ascuns de lege în regiunea din stânga Nistrului.

În 2015, Curtea de Apel Chișinău, l-a condamnat pe fostul ministru de interene, generalul Gheorghe Papuc la 4 ani cu executare, și pe polițistul Ion Perju, la 10 de pușcărie, în dosarul 7 aprilie. Aceștia însă au plecat din sala de judecată înainte ca sentința să fie pronunțată.