Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi, 11 septembrie, la 27 de ani și 3 luni de închisoare, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de organizarea unui complot pentru a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022. Este prima dată în istoria Braziliei când un fost șef de stat este condamnat pentru atac la adresa democrației, transmite Reuters.

Un complet de cinci judecători ai Curții Supreme a decis condamnarea, patru dintre ei votând pentru vinovăția lui Bolsonaro. Acesta a fost găsit responsabil de participarea la o organizație criminală armată, încercarea de abolire violentă a democrației, organizarea unei lovituri de stat și distrugerea de bunuri guvernamentale și culturale protejate. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se află în prezent în arest la domiciliu.

Judecătoarea Carmen Lucia a subliniat, înainte de a-și exprima votul, că „există dovezi ample că Bolsonaro a acționat cu scopul de a submina democrația și instituțiile”, calificând procesul drept o confruntare a Braziliei „cu trecutul, prezentul și viitorul său”.

Decizia a provocat reacții dure din partea administrației Trump, care a criticat verdictul. Președintele american Donald Trump a declarat că hotărârea este „un lucru teribil” și „foarte rău pentru Brazilia”. Anterior, Casa Albă a introdus sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni implicați și a majorat tarifele comerciale impuse Braziliei.

Secretarul de stat Marco Rubio a calificat verdictul drept „o vânătoare de vrăjitoare”, în timp ce Ministerul de Externe al Braziliei a răspuns că declarațiile oficialului american reprezintă „o amenințare” și „ignoră faptele și probele concludente din dosar”.

Avocații lui Bolsonaro au anunțat că vor contesta sentința, pe care au descris-o drept „absurd de excesivă”. Deși în 2023 tribunalul electoral l-a interzis pe Bolsonaro să ocupe funcții publice până în 2030, fostul lider brazilian a declarat în repetate rânduri că intenționează să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2026.

„Vor să mă elimine din viața politică anul viitor”, a declarat Bolsonaro într-un interviu acordat Reuters, referindu-se la alegerile din 2026, în care Lula ar putea candida pentru un al patrulea mandat.

„Fără mine în cursă, Lula ar putea să-l învingă pe oricine.”

Potrivit istoricului Carlos Fico, specialist în armata braziliană la Universitatea Federală din Rio de Janeiro, semnificația acestui caz depășește persoana fostului președinte și mișcarea sa politică.

Curtea Supremă a hotărât, de asemenea, condamnarea a șapte dintre aliații lui Bolsonaro, inclusiv cinci ofițeri militari, marcând prima dată în aproape 140 de ani de republică când cadre militare sunt pedepsite pentru o tentativă de răsturnare a democrației.

„Procesul reprezintă un semnal de alarmă pentru forțele armate”, a subliniat Fico. „Ele trebuie să înțeleagă că situația s-a schimbat: dacă înainte nu exista nicio pedeapsă, acum există.”