FOTO // Au luat bani de la Șor pentru a protesta în fața Penitenciarului nr.13. Zeci de persoane s-au ales cu amenzi

Poliția a documentat astăzi o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat de reprezentanții grupării „ȘOR” în preajma Penitenciarului nr.13, unde se află Evghenia Guțul și Svetlana Popan. Potrivit IGP, în urma măsurilor întreprinse, zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste.

Conform datelor prezentate, polițiștii au stabilit cǎ celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale – între 1000 și 1500 de lei.

Mai mult, oamenii legii au depistat mașini încărcate cu materiale sub formǎ de pliante, pancarte şi articole vestimentare, pentru care nu dețin acte corespunzătoare de proveniență, tipărire și facturare.

Polițiștii au mai depistat și o unitate de transport cu numere temporare din Găgăuzia, în care se aflau corturi şI saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date.

Autoritățile precizează că în ultimele zile, la serviciul de urgență 112 au parvenit mai multe apeluri din partea cetățenilor care locuiesc pe străzile adiacente Penitenciarului nr.13, care se plâng de perturbarea liniștii şi imposibilitatea de a se odihni la domiciliu.









