FOTO. Cum arată după 24 de ore o intersecție din Kiev făcută praf de rachetele rusești

În mai puțin de 24 de ore de când o rachetă rusească a făcut un crater adânc în mijlocul uneia dintre cele mai mari intersecții din Kiev, carosabilul a și fost reparat.

Cum arată după 24 de ore o intersecție din Kiev făcută praf de rachetele rușilor. Imaginile au fost făcute publice.

Jurnaliștii ucraineni au publicat pe Twitter fotografii în care se vede cum pe locul craterului respectiv a apărut un petic de asfalt proaspăt.

Kyiv. Yesterday VS Today

Russians, you launched your expensive missiles and today we repair our roads, heal our wounds and donate even more to our Armed Forces pic.twitter.com/CpgtVmbCOU

— Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) October 11, 2022