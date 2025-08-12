Centrul Anti-Dezinformare, acum direct sub control prezidențial: mai multă politizare sau eficiență?

După doar doi ani de existență, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a fost transferat de astăzi sub directa subordonare a Președinției, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial. Directorul instituției va fi numit și revocat exclusiv de șeful statului, iar Consiliul consultativ devine formal și fără putere decizională.

Noua lege vine în numele creșterii „eficacității în combaterea dezinformării”, dar elimină complet controalele parlamentare, deteriorând transparența în funcționarea acestei entități. În loc să construiască o instituție independentă, se consolidează un mecanism prezidențial direct.

Președinția justifică transformarea ca pe un pas necesar: centrul trebuie să prevină dezinformarea prin educație și să sporească reziliența societății într-o eră a manipulării mediatice. Termeni precum „informații de securitate sensibile” și „reziliență societală” apar acum în legea centrului, extinzându-i mandatul până în 2030.

Criticii avertizează însă că instituția rămâne fără rezultate palpabile — un site funcțional, rapoarte publice sau acțiuni concrete de contracarare a știrilor false sunt tot încă neluate în seamă. Bugetul a fost unul generos, dar impactul pentru cetățeni practic inexistent.

Mai mult, schimbarea structurilor sugerează o politizare accentuată într-un domeniu sensibil. Cu control exclusiv prezidențial, rămâne de văzut dacă centrul va servi interesului public sau va funcționa ca un instrument de propagandă.

Rămâne o întrebare esențială: reforma aduce cu adevărat eficiență și protecție democratică, sau doar reduce puținele garanții de responsabilizare Instituțională?