FOTO, „Generalul Armaghedon”, demis de Putin de la comanda Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, prima apariție publică de la revolta grupului Wagner

Generalul rus Serghei Surovikin, care și-a atras porecla „Generalul Armaghedon” din cauza tacticilor sale nemiloase și care nu a mai avut nicio apariție publică din luna iunie, de la revolta eșuată a grupului Wagner, a reapărut, scrie The Guardian și Hotnews.ro.

Ostorozhno Media a publicat o fotografie în care generalul rus apare alături de soția sa, notând că poza ar fi fost făcută luni la Moscova.

Gen Sergei Surovikin has resurfaced. Ostorozhno Media publishes a pictures of the former aerospace commander together with his wife. The outlet says the picture was taken today in Moscow. Surovikin had not been seen since Prigozhin's rebellion pic.twitter.com/Irr15CLBQO

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 4, 2023