FOTO: Ispita feminină de la Insula Iubirii, alături de Nicușor Dan și Maia Sandu, la evenimentul din Chișinău. Tânăra nu a ratat momentul

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Acolo a fost prezentă și ispita de la Insula Iubirii, Cristina Scarlevschi, care nu ratat momentul de a face o poză cu președintele României și președinta Maia Sandu.

Ispita s-a așezat între Nicușor Dan și Maia Sandu, vizibil entuziasmată.

Moldoveanca a postat imediat fotografia cu cei doi lideri.

,,Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României.



Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială.”, a scris aceasta pe contul său de Instagram.

Despre Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi este una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii. Tânăra a atras rapid privirile concurenților, dar și pe cele ale telespectatorilor.

Cristina Scarlevschi are 31 de ani, vine din Republica Moldova și este instructor de pole dance. Tânăra este pasionată de sport și dans și spune că se simte liberă în orice moment în care face mișcare și creează.



