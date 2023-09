FOTO. Ocupanții ruși au lovit din nou portul Izmail de pe Dunăre, înainte de discuţiile Putin-Erdogan care se vor concentra asupra exportului de cereale pe Marea Neagră

În cursul nopții de duminică, Rusia a lovit din nou portul Izmail de pe Dunăre, devenit crucial pentru exportul de cereale, acest atac la graniţa cu România având loc cu doar câteva ore înainte ca preşedintele Rusiei, Vladimir Putin şi omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, să poarte discuţii la Soci care se vor concentra asupra reluării acordului ce permitea transporturile sigure pe Marea Neagră şi din care Moscova a ieşit în luna iulie, relatează News.ro.

La scurt timp după miezul nopţii, forţele aeriene ucrainene au îndemnat rezidenţii din portul Izmail din regiunea Odesa, unul dintre cele două porturi ucrainene de pe Dunăre prin care Ucraina mai poate exporta cereale, să se adăpostească, iar presa ucraineană a relatat că în zonă s-au auzit explozii.

Potrivit Comandamentului de sud al armatei ucrainene, citat de Kyiv Post, dronele au ţintit infrastructura civilă. 17 dintre drone au fost doborâte la apărarea antiaeriană ucraineanaă, dar au existat şi ţinte lovite. Deocamdată nu s-au raportat victime.

❗️Overnight, Russian troops launched a repealed drone attack on the #Izmail district of #Odesa Region, the Regional Military Administration reports.

According to the Southern Command, drones attacked civilian infrastructure. 17 UAVs were shot down by air defence, but there were… pic.twitter.com/rkB9UmK1mz

— KyivPost (@KyivPost) September 4, 2023