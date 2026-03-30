FOTO Primele imagini cu avionul american de spionaj distrus de un atac iranian

Atacul a avut loc săptămâna trecută la o bază saudită și a lovit alte două avioane de realimentare, rănind de asemenea mai mulți militari scrie BBC.

Primele imagini care arată aeronava americană de comandă și control distrusă la o bază aeriană din Arabia Saudită de un atac iranian au fost publicate.

Potrivit BBC, imaginile au fost distribuite pentru prima dată de o pagină de Facebook dedicată știrilor militare americane.

Acestea arată că aeronava E-3 Sentry AWACS pare să fi fost secționată în două.

Aeronava E-3 Sentry AWACS distrusă de atacul iranian în Arabia Saudită.

Fotografiile au fost făcute la baza aeriană Prince Sultan, la aproximativ 100 km sud-est de capitala saudită, Riad.

Elementele vizibile în imagini, inclusiv pilonii, unitățile de depozitare și marcajele de pe zonele pavate, se potrivesc cu imaginile din satelit.

12 militari răniți

Comandamentul Central al SUA nu a comentat încă public incidentul, dar mai multe informații au apărut în public.

Vineri, un oficial american a declarat pentru Reuters că 12 membri ai personalului american au fost răniți, doi dintre ei grav, într-un atac militar iranian asupra bazei aeriene.

Ziarul Wall Street Journal a relatat de asemenea că cel puțin două aeronave americane de realimentare au fost, de asemenea, avariate.

Duminică, agenția de știri Fars, afiliată IRGC din Iran, a declarat că o dronă Shahed a lovit aeronava E-3.

O imagine din satelit realizată vineri pare să arate un incendiu pe platforma bazei aeriene, la aproximativ 1.600 m est de aeronava E-3, scrie BBC.

Nu este clar dacă incendiul a fost efectul aceluiași atac în urma căruia a fost avariată aeronava care apare în aceste imagini.

Un avion rar și important

Boeing E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System – Sistem aerian de avertizare și control) – are la bază un avion de linie Boeing 707 și are un disc radar rotativ distinctiv montat în partea din spate a fuselajului.

Acest radar îi permite să detecteze și să urmărească potențiale ținte la distanțe mari, pentru a oferi o avertizare timpurie cu privire la posibile amenințări în timpul operațiunilor de luptă.

Aeronava oferă „informații pentru comandanții operațiunilor aeriene, pentru a obține și menține controlul asupra bătăliei aeriene”, potrivit site-ului web al Forțelor Aeriene ale SUA (USAF).

Avion NATO AWACS – Boeing E-3 Sentry

Flota de avioane E-3 a Forțelor Aeriene s-a redus la 16 în ultimii ani, pe măsură ce armata retrage din serviciu aeronavele cu capacități reduse.

Pierderea unuia dintre avioanele AWACS – mai ales a unuia care, se pare, era utilizat activ în operațiunile actuale – ar putea afecta capacitatea Forțelor Aeriene de a gestiona câmpurile de luptă, au afirmat experții în domeniu, citați de revista Air and Space Forces.

„Pierderea acestui E-3 este incredibil de problematică, având în vedere cât de cruciale sunt aceste mijloace de gestionare a luptei pentru totul, de la evitarea conflictelor în spațiul aerian, evitarea conflictelor între aeronave, țintirea și furnizarea altor efecte letale de care întreaga forță are nevoie pentru spațiul de luptă”, a declarat Heather Penney, fost pilot de F-16 și director de studii și cercetare la Institutul Mitchell pentru Studii Aerospatiale al AFA, pentru această revistă.