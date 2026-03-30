Tronsonul Chișinău–Ungheni va fi electrificat: Trenurile ar putea circula cu 140 km/h

Tronsonul feroviar Chișinău-Ungheni ar putea fi electrificat, devenind prima cale ferată de acest fel din Republica Moldova, anunță Delegația UE.

Astfel, trenurile vor putea circula cu viteze de până la 140 km/h, ceea ce va însemna călătorii mai rapide pentru pasageri și transport de marfă mai eficient.

„Proiectul va conecta infrastructura feroviară a Moldovei la rețeaua europeană TEN-T. Astfel vor fi consolidate legăturile cu piețele din regiune.

Electrificarea căilor ferate este și un pas spre un transport mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul, contribuind la reducerea emisiilor de carbon”, comunică Delegația UE.