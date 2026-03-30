Percheziții la o companie auto: Venituri ascunse și suspiciuni de spălare de bani

O întreprindere din Chișinău, specializată în închirierea și vânzarea de automobile în leasing, este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi ascuns de la plata către stat circa 6 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), schema a fost documentată de ofițerii Direcției generale antifraudă, în colaborare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Ancheta vizează perioada 2024–2025, când compania ar fi disimulat veniturile obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând achitarea impozitelor și a TVA-ului în proporții considerabile.

Conform autorităților, sumele nedeclarate ar fi fost ulterior utilizate pentru diverse cheltuieli personale, inclusiv achiziția și închirierea de imobile și autoturisme, în scopul disimulării provenienței banilor.

În acest context, oamenii legii au efectuat percheziții la sediul companiei din Chișinău, cu sprijinul brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, date stocate pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute, care urmează a fi examinate în cadrul anchetei.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.