FOTO. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Peskov, susține că fiul său a fost pe front, în Ucraina

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, anunţă luni, 24 februarie, că fiul său, Nikolai, în vârstă de 33 de ani, a participat la ofensiva rusă în Ucraina, la câteva luni după ce a fost acuzat că a vrut să evite să fie trimis pe front, relatează AFP și News.ro.

”El a luat această decizie. Este adult. Da, a participat efectiv la operaţiunea militară specială” în Ucraina, a declarat Dmitri Peskov presei, refuzând să ofere mai multe detalii.

Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunţat că Nikolai Peskov, în vârstă de 33 de ani, a servit ”cu curaj şi eroism” timp de şase luni în estul Ucrainei, în secret, sub altă identitate, ca servant de lansator multiplu de rachetă de tip ”Uragan” aparţinând forţelor Wagner.

„Bineînţeles, pentru popor aceasta este o situaţie necunoscută, pentru că toată lumea este obişnuită cu faptul că copiii elitei sunt ascunşi de către părinţi lor”, a comentat Prigojin într-un mesaj poblicat de serviciul său de presă, potrivit surselor citate.

footage of Nikolai Peskov at the front. The video was filmed at the end of January 2023 near Soledar while recording an interview with one of the WAGNER PMC rocket artillery crews. pic.twitter.com/8AbaZ63zov

— Spriter (@Spriter99880) April 23, 2023