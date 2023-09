FOTO. Rușii descind în Algeria: Generalul ”Armaghedon” are prima apariție în spațiul public, după mai bine de două luni de absență

Generalul Serghei Surovikin, fostul comandant-șef al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, a apărut într-o vizită în Algeria, după o absență de două luni, a informat presa rusă, publicând poza de la Marea Moschee din Oran.

”Marea Moschee a lui Abdel Hamid Ben Badith a fost vizitată de o delegație militară rusă de rang înalt, care a fost primită de directorul afacerilor religioase și de imamul Marii Moschei”, se arată în mesajul care însoțește fotografiile.

Generalul poate fi văzut îmbrăcat în haine civile bej, alături de ofițeri militari ruși în uniformă și de imamul moscheii, Abu Abdallah Zebar.

Scopul vizitei lui Surovikin în Algeria nu a fost dezvăluit, iar Moscova nu a emis o declarație despre vizită.

Generalul a fost considerat un apropiat al liderului armatei private de mercenari ruși a lui Wagner, iar soarta sa a fost speculată de când a dispărut din viața publică după rebeliunea eșuată a grupului din iunie.

În timpul rebeliunii armatei mercenare, Surovikin a cerut membrilor Wagner să ”se oprească” și să se întoarcă la cazărmi ”înainte de a fi prea târziu”.

Generalul este veteran al războiului sovietic din Afganistan și al celui de-al doilea război din Cecenia din anii 2000 și a participat la campania rusă din Siria în 2015.

Acesta a fost numit comandant al forțelor ruse care luptă în Ucraina în octombrie anul trecut, iar în ianuarie anul acesta Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al forțelor armate ruse, a preluat comanda ”operațiunii speciale”, dintre care a devenit unul dintre adjuncții săi.

Generalul Armaghedon, Serghei Surovikin, demis din funcţia de şef al Forţelor Aerospaţiale Ruse după rebeliunea armată a Grupului Wagner, a fost numit preşedinte al Comisiei de Coordonare pentru Afaceri de Apărare Aeriană din Comunitatea Statelor Independente (CSI).

În dimineaţa aceleiaşi zile în care s-a prăbuşit avionul privat al lui Prigojin, s-a aflat că Surovikin a fost înlocuit la conducerea Forţelor Aerospaţiale de către generalul Victor Afzalov.

Russian General #Surovikin spotted in #Algeria

Things began to improve for him after #Prigozhin’s death: first he was released from arrest, then he was given at least some kind of formal position, removing him from real decision-making.

Since the invasion of Ukraine began, at… pic.twitter.com/N4w7FDzvo3

— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2023