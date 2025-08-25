Codru sub tirul camioanelor: Primăria ignoră cetățenii

Locuitorii orașului Codru trăiesc un adevărat coșmar urban, acuzând autoritățile locale că favorizează interesele unei companii de construcții în detrimentul siguranței și confortului cetățenilor. Camioanele de mare tonaj circulă nestingherite pe străzile principale, chiar și sub semnele de restricție, iar traficul intens a transformat zone rezidențiale în rute periculoase. Oamenii reclamă zgomot, deteriorarea carosabilului și riscuri majore pentru copii și pietoni.

Poliția locală a aplicat amenzi, însă acestea nu au redus traficul, iar efectul măsurilor pare inexistent. Situația a escaladat după ce locuitorii au protestat și au obținut temporar suspendarea accesului camioanelor. Cu toate acestea, primarul Stelian Manic, reprezentant PAS, a emis ulterior o dispoziție care a anulat restricțiile și a redeschis drumurile pentru transportul de mare tonaj. Decizia a stârnit indignare, fiind percepută ca un afront direct la adresa comunității și a regulilor legale.

Experții în urbanism și drept atrag atenția că astfel de decizii pun în pericol siguranța publică și afectează calitatea vieții locuitorilor. Lipsa consultării cu comunitatea și transparența redusă în luarea deciziilor administrative ridică semne de întrebare privind corectitudinea actului de guvernare locală și prioritățile autorităților.

Reprezentanții Primăriei rămân tăcuți și nu oferă explicații publice, în ciuda numeroaselor solicitări venite de la cetățeni și mass-media locală. Comunitatea se simte marginalizată și nemulțumită, iar nemulțumirile riscă să escaladeze dacă traficul greu și abuzurile administrative nu vor fi soluționate urgent.

Situația de la Codru devine un exemplu clar al conflictului dintre interesele private și binele public, unde legea pare că cedează în fața presiunilor economice, iar cetățenii rămân fără protecție reală împotriva abuzurilor autorităților locale.