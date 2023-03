FOTO. Soldații lui Putin au primit blindate de pe vremea lui Stalin și Hrușciov

Soldații trimiși de Putin în Ucraina au primit blindate fabricate în perioada Uniunii Sovietice și care datează de pe vremea când aceasta era condusă de Iosif Stalin sau Nikita Hrușciov.

Ministerul britanic al Apărării a făcut referire la acest lucru încă din data de 6 februarie, afirmând în evaluarea sa din ziua în cauză că „în ultimele zile, în premieră pe frontul din Ucraina, au fost identificate și BTR-50, transportoare blindate rusești de trupe intrate în serviciu în anul 1954”, scrie Hotnews.

Astfel, pe rețelele de socializare a apărut acum și o fotografie care confirmă apariția acestor blindate în dotarea forțelor de invazie, ea fiind obținută de administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker.

It was recently reported that a number of ancient BTR-50 APCs were delivered to Russian forces in #Ukraine– we obtained a photo of one of them.

This unit appears to be a BTR-50PU command&staff subvariant, adopted in 1958, however it is unclear for what role it will be used now. pic.twitter.com/kHkAKLSQQ3

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 13, 2023