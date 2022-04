FOTO/ Soldații ruși au recurs la covoare, fân și crengi pentru a-și camufla tancurile și blindatele

Unii analiști care au urmărit îndeaproape conflictul din Ucraina afirmă că, în pofida superiorității lor numerice, forțele rusești au arătat un nivel de amatorism incredibil, dând drept exemplu numeroasele imagini găsite pe Twitter și alte platforme social media.

În una dintre înregistrările video care au fost distribuite online un soldat rus prins într-un schimb de focuri în mijlocul unor blindate rusești trece la un moment dat pe lângă un vehicul camuflat în ceea ce par a fi ramuri de pin.

„Arată a disperare”, afirmă Mike Jason, un fost ofițer al forțelor blindate ale Statelor Unite care a luptat în Irak și Afganistan. Acesta spune însă că ramurile de pin „sunt mai bune decât nimic” dar că acest lucru arată că unității în cauză fie îi lipsește competențele de bază în ceea ce privește camuflarea, fie nu are echipamentul adecvat.

Bilanțul publicat miercuri de forțele armate ucrainene afirmă că acestea au distrus peste 605 tancuri, 1.723 de blindate și 1.184 de camioane ale armatei ruse.

Ca întotdeauna, subliniem că acest conflict este dublat și de un război informațional, așa că orice bilanț trebuie tratat cu precauție însă experții militari au arătat lacune majore de proiectare ale tancurilor rusești, acestea devenind mult prea evidente pentru decidenții de la Moscova după mai bine de o lună de conflict.

Unitatea de recunoaștere aeriană Aerorozvidka a armatei ucrainene a postat joi noi imagini care ar arăta cum sunt lovite vehicule și echipamente militare rusești inclusiv cu muniție aruncată din drone de mici dimensiuni.

Covoaie și fân, folosite pentru camuflarea tancurilor



O altă înregistrare video publicată pe Twitter arată ceea ce par a fi parașutiști ruși, trupele de elită ale forțelor aeriene rusești, camuflându-și vehiculele cu covoare și cârpe.

It looks as though Russian paratroopers are using carpets and rags to camouflage their armored vehicles from Ukrainian UAVs. https://t.co/6esF7n9h6R pic.twitter.com/W9gPtvlmFi — Rob Lee (@RALee85) March 22, 2022

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a acuzat că invadatorii ruși jefuiesc proprietăți, fură mașini sau chiar aparatură electrocasnică și alimente pe care le trimit apoi în Rusia dar se pare că o parte a bunurilor furate sunt folosite pentru camuflarea vehiculelor armatei ruse.

O serie de fotografii apărute pe Twitter arată de asemenea tancuri și camioane rusești camuflate cu fân și crenguțe înainte de a fi lovite de forțele armate ucrainene.

#Ukraine: After Ukrainian strikes hit Russian positions, a 152mm 2S3 Akatsiya was left behind (very neatly hidden), along with 3x destroyed trucks. pic.twitter.com/bMBHrxv5DL — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 22, 2022

Alte imagini au surprins o întreagă coloană de vehicule rusești acoperite în paie și crengi.

Russian troops appear to be using carpets and saplings as camouflage, a possible sign they haven’t been supplied with the right equipment: report https://t.co/VdaBaR3vTe — MSN (@MSN) March 31, 2022

Rob Lee, un expert în forțele armate ruse și cercetător la Foreign Policy Research Institute, spune că situația este cu atât mai bizară încât rușii de fapt sunt foarte pricepuți în a-și camufla vehiculele și au demonstrat asta în exerciții militare din trecut.

Mai mult, forțele armate ruse anunțau în 2018 că Rostec, o companie militară deținută de Moscova, a dezvoltat camuflaje stealth atât pentru militari cât și vehicule, spunând despre acestea că își pot schimba automat modelul și culoarea pe baza mediului în care se află, potrivit agenției TASS.

Lee spune că lipsa unor camuflaje standardizate ale forțelor armate ruse poate indica lipsa de pregătire a comandanților sau instrucțiuni inadecvate trimise subordonaților, fie atestă încrederea foarte ridicată pe care aceștia o aveau că forțele lor vor copleși Ucraina rapid.

Experții și analiștii militari au comentat deja pe larg despre incompetența și lipsa de pregătire dovedite de forțele armate ale Rusiei în Ucraina.