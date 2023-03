FOTO. Unul dintre cei mai îndrăgiți teologi români, Constantin Necula, discuție cu Igor Grosu și soția sa: „Părintele este la curent cu principalele provocări cu care ne confruntăm”

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, unul dintre cei mai îndrăgiți teologi români, a fost primit luni, 6 martie, la Parlament de către Igor Grosu. La întrevedere au participat soția președintelui Legislativului, dar și secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, transmite Ziarul Național.

„Astăzi, am primit o vizită mai puțin obișnuită, dar foarte plăcută la Parlament. Am avut parte de o discuție de suflet în compania unuia dintre cei mai iubiți preoți, teologi și duhovnici din România, Constantin Necula, profesor al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, autor al unor volume de predici, studii și articole de omiletică și catehetică, dar și de cărți pentru copii și tineri”, a scris Grosu pe pagina sa de Facebook.





Potrivit președintelui Parlamentului, părintele Constantin Necula este un bun și valoros prieten al tinerilor și studenților noștri, cu care se află într-o comunicare permanentă.





„Astăzi, a revenit la Chișinău cu o conferință oferită studenților de la Universitatea de Stat. Mă bucur să știu că domnia sa este ascultat și iubit de tineri, iar sfaturile sale prețioase și discuțiile consistente sunt la mare căutare. Am vorbit despre starea generală a lucrurilor în Republica Moldova și am descoperit că părintele este la curent cu principalele provocări cu care ne confruntăm. Cu mare drag am aflat despre susținerea morală și duhovnicească pe care o oferă Episcopiei Basarabiei de Sud și regiunii Cahul, de unde sunt originar”, a adăugat Igor Grosu.





Vă amintim că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a organizat luni, 6 martie 2023, ora 13.00, la Centrul „Mediacor” din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), o conferință susținută de Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula. În cadrul evenimentului intitulat „Dumnezeul Iubirii care ne unește”, părintele Nicula a adus în atenția publicului importanța spiritualității și z promovat principiile creștine.

