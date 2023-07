FOTO/VIDEO. Rusia și Ucraina au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri de război. Kievul primește înapoi 45 de soldați, în principal luptători care au apărat Mariupol și Azovstal

Ministerul rus al Apărării a declarat că 45 de prizonieri de război (POW) au fost eliberați de Ucraina, potrivit RIA Novosti, citată de Sky News.

În schimb, 45 de prizonieri ucraineni, în principal soldați care au apărat Mariupol și Azovstal, au fost eliberați de Rusia.

Anyway, there is some good news, too. We managed to get home 45 people from Russian captivity – two civilans, AFU, National Guards and Border Guards servicemen.

Defenders of Mariupol and Azovstal are among them. Some soldiers are wounded. pic.twitter.com/quk1wWpB80

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 6, 2023