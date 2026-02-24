Fraudă uriașă cu termopane: O companie ar fi păgubit bugetul de stat cu 40.000.000 lei. Trei persoane, cercetate penal

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.

„Compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025. Adăugat probelor acumulate, oamenii legii au descins cu percheziții la compania vizată, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, obiecte interzise (cartușe), ștampile cu semne de falsificare, precum și bani în lei și valută străină de aproximativ 4.000.000 lei care ar proveni din infracțiunea investigată.

Statutul de bănuit le-a fost atribuit la trei persoane cu rol de administratori și fondatori.

Investigațiile penale continuă, timp în care suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, notează PCCOCS.