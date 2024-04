Gabriel Resources și RMGC contestă în justiție sechestrul pus de autoritățile române

Acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată o serie de instituții române. Canadienii contestă sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele în urma pierderii procesului desfăşurat la Washington, conform News.ro.

În procese separate, şi RMGC a dat în judecată autorităţile române, reprezentate de mai multe instituţii. Este vorba despre patru procese, toate înscrise pe rolul Tribunalului Alba în data de 11 aprilie. În două dintre dosare reclamant este Gabriel Resources (Jersey) Limited în calitate de Asociat Majoritar La Roşia Montană Gold Corporation SA, iar în alte două reclamant este societatea Roşia Montană Gold Corporation SA. Procesele au ca obiect „plângere împotriva rezoluţiei directorului Oficiului Registrului Comerţului” din judeţul Alba.

În cele două procese intentate de Gabriel Resources, compania dă în judecată Oficiul Registrului Comerţului Alba, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, dar şi compania mamă, RMGC, la care şi Statul Român are o parte din acţiuni. În procesele deschise de Roşia Montană Gold Corporation SA, compania cheamă în instanţă Oficiul Registrului Comerţului Alba, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba.

Notificare de la ANAF Gabriel Resources contestă o rezoluţie emisă la 1 aprilie 2024 de către directorul Registrului Comerţului din judeţul Alba, prin care a fost pus sechestru pe acţiunile RMGC. Decizia a fost luată la solicitarea reprezentanţilor ANAF, prin Administraţia Finanţelor Publice Alba, în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington, la Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID). „ANAF a transmis o notificare de plată celor de la Gabriel Resources la sfârşitul lunii martie 2024 şi, ulterior, a solicitat ORC instituirea sechestrului asigurător pe participaţia de 80,69% a societăţii la Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), acţiunile neputând fi vândute sau transferate de către compania minieră cu sediul în judeţul Alba”, notează Ziarul Unirea. În niciunul dintre cele patru dosare nu a fost stabilit încă primul termen de judecată. Guvernul vrea banii înapoi Premierul Marcel Ciolacu declarat, chestionat despre faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus sechestru asigurator pe acţiunile Gabriel Resources din cauza căruia compania nu poate vinde acţiunile deţinute în proiectul Roşia Montană, că ANAF îşi face datoria şi au fost pornite procedurile legale. „Presupun că şi dacă ei câştigau procesul, făceau la fel”, a mai spus şeful Guvernului. „Îşi face datoria ANAF. Am câştigat un proces. S-au pornit procedurile legale. Presupun că şi dacă ei câştigau procesul, făceau la fel”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă ştie şi are de comentat ceva despre faptul că ANAF a pus sechestru pe acţiunile companiei Gabriel Resources şi astfel nu poate vinde acţiunile deţinute în proiectul Roşia Montană, vineri, după vizita făcută la şantierul proiectului „Centura Bârlad”. Pe 8 martie, tribunalul arbitral de la Washington a respins pretenţiile reclamanţilor în cazul Roşia Montană, companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), obligând companiile să plătească României cheltuielile de judecată, dar şi dobândă. Reprezentanţii companiei Gabriel Resources şi-au exprimat atunci „dezacordul ferm” şi au spus că decizia tribunalului de arbitraj de la Washington, care a dat câştig de cauză României în dosarul Roşia Montană, este „în întregime incompatibilă cu orice evaluare obiectivă a probelor prezentate în acest caz”, invocând în acest sens opinia separată exprimată de unul dintre arbitri. „Obligă reclamanţii să ramburseze pârâtului cheltuielile de judecată ale procedurilor de arbitraj în valoare de 1.437.574,01 USD, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc reprezentată de rata de dobânda la un bon de trezorerie al SUA pe trei luni de la data prezentei hotărâri şi până la plata integrală. Obligă reclamanţii să ramburseze pârâtului o parte din cheltuielile de judecată ale acestuia în valoare de 1.154.774,34 EUR, 30.284.053,32 RON şi 928,641.70 USD, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc, aşa cum este reprezentată de de rata dobânzii la un bon al Trezoreriei SUA pe trei luni de la data prezentei hotărâri şi până la plata integrală. Respinge toate celelalte pretenţii formulate de părţi”, precizează decizia tribunalului arbitral de la Washington

