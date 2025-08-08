Contrabandiști fugiți prin pădure. Captură impresionantă pe râul Prut

Autoritățile de frontieră din România și Republica Moldova cercetează un caz de contrabandă transfrontalieră, după ce trei persoane au fost surprinse înotând peste Prut, dinspre România, abandonând colete cu 4.750 de pachete de țigări.

Polițiștii de frontieră ieșeni au descoperit și ridicat, în vederea confiscării, 4.750 de pachete cu ţigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 53.000 de lei.

În data de 5 august 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari, România, aflați în misiune de patrulare cu barca, pe râul Prut, au observat, în zona localității de frontieră Tabăra, trei persoane care înotau spre malul moldovenesc al râului Prut.

La vederea patrulei Poliției de frontieră, cele trei persoane au ieșit la malul stâng al râului Prut și au dispărut în pădurea din zonă.

În apropierea malului românesc al râului Prut, plutind pe apă, au fost observate abandonate patru colete cu țigări. Polițiștii de frontieră români au anunțat imediat autoritățile de frontieră din R. Moldova, iar cercetările au fost efectuate pe ambele maluri ale râului Prut, fără a fi depistate persoanele.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.