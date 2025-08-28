Gafă sau unionism mascat? Nicușor Dan, fără mesaj de Ziua Independenței

În premieră în ultimii ani, președintele României nu a transmis niciun mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova. Miercuri, președintele Nicușor Dan a ales să tacă, spre deosebire de predecesorii săi Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Mesajul de felicitare, deși pregătit pentru Nicușor Dan, nu a fost transmis, ceea ce indică o decizie politică. Absența lui reprezintă un mesaj implicit de unionism, spun cei care înțeleg jocul președintelui: locul Republicii Moldova e lângă România, nu există deci niciun motiv de celebrare a independenței unui stat care ar trebui să se unească cu România.

Imaginea zilei de miercuri la Chișinău a fost una de sărbătoare. Liderii europeni Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk au celebrat Ziua Independenței Republicii Moldova pe o scenă din Chișinău, cu discursuri în limba română, alături de președinta Maia Sandu. Un ajutor politic pentru Maia Sandu și partidul său cu o lună înaintea alegerilor parlamentare.

Nicușor Dan nu a fost pe scenă, pentru că, din informațiile publice, strategia convenită cu Chișinăul e ca președintele să meargă în Moldova pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Pare o decizie pragmatică, liderii europeni își împart sarcinile pentru a sprijini partida pro-europeană din Moldova la diferite evenimente publice.

Dar Nicușor Dan a lipsit și din lista lungă de felicitări transmise de șefi de stat și de guvern cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova. În anii trecuți, Klaus Iohannis și Traian Băsescu marcau prin mesaje formale acest moment semnificativ pentru Republica Moldova: ruperea de URSS și independența ca stat.

Nicușor Dan nu e la prima poziționare unionistă. În iulie a stârnit panică în rândul neomarxiștilor și stataliștilor, în timpul unei vizite în Germania. Un ziarist de la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) l-a întrebat explicit: ”Nu sunteți considerat un populist, dar chiar dumneavoastră ați spus că, în anumite condiții, ați sprijini unirea Republicii Moldova cu România. Întrucât în Moldova nu există o majoritate în favoarea acestui lucru, care este sensul unor astfel de declarații?”. Nicușor Dan a răspuns: ”Personal, îmi doresc o unire cu Moldova, dar respect pe deplin voința poporului din republica vecină”.

E o deviere clară de la cursul stabilit de precedenții președinți trădători de țară, Iohannis și Băsescu, care au spus constant că își doresc ca Republica Moldova să se unească cu România prin intrarea în UE.