Gavriliţa, despre celebrarea zilei de 9 mai: Dacă vecinul are o înmormântare nu pui muzica tare chiar dacă îţi place această muzică

La 9 mai 2022 în Republica Moldova va fi celebrată pacea şi vor fi comemorate victimele din cel de Al Doilea Război Mondial. Despre aceasta a declarat prim-ministrul Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.

„9 mai este o zi importantă, este ziua păcii, este ziua în care s-a obţinut pacea pe continentul european. Dacă e să ne uităm în trecut este o zi menită să comemorăm acele evenimente şi să ţinem minte să nu repetăm greşelile care au dus la Războiul Doi Mondial care au dus la aceste pierderi omeneşti. Îmi pare foarte rău că anumite forţe încearcă să transforme această zi în altceva decât o zi pentru pace”, a declarat Natalia Gavriliţa în platoul TVR Moldova.

Şefa Guvernului a ţinut să precizeză că evenimentele dedicate zilei de 9 mai nu au fost interzise, chiar dacă Republica Moldova se află în stare de urgenţă deja mai bine de două luni de zile.

„Noi credem că fiecare este liber să celebreze. Chiar dacă suntem în situaţie de urgenţă noi nu am interzis evenimentele. Noi am interzis simbolurile războiului. Vreau ca toţi să înţeleagă că atunci când este o tragedie, o catastrofă, când vecinii noştri suferă şi pierd copii, civili, militari, noi nu putem să rămânem indiferenţi şi să etalăm simbolul care este utilizat în plin război. Dacă vecinul are o înmormântare nu pui muzica tare chiar dacă îţi place această muzică. Sunt anumite limite de bun simţ pe care trebuie să le respectăm. În acelaţi timp suntem deschişi să celebrăm pacea şi să ne amintim despre ororile războiului şi să-i responsabilizăm pe toţi actorii să nu facă acţiuni care ar aduce asemena orori în R. Moldova”, a spus Natalia Gavriliţa.

